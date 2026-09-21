Россия ввела для студентов на временно оккупированных территориях Херсонской области новый курс истории, призванный полностью стереть упоминания об Украине. По данным разведки, сфальсифицированные методические пособия направлены на уничтожение критического мышления молодежи и ее подготовку к интеграции в российскую систему.

Об этом говорится в сообщении Службы внешней разведки Украины.

Как Россия пытается переписать историю для студентов на оккупированных территориях?

Учебно-методические материалы курса "История России" получили студенты второго курса так называемого Херсонского государственного педагогического университета в Скадовске и Херсонского технического университета в Геническе. В распоряжении аналитиков оказались презентационные материалы о феодальной раздробленности и событиях начала XX века.

Презентации построены по принципу искусственного преувеличения российского прошлого и исключения любых упоминаний об украинской государственности. Владимиро-Суздальское княжество в программе называют единственным классическим образцом русского княжества, а перенос великокняжеского титула из Киева на северо-восток датируется серединой XII века.

Авторы курсов полностью завершают историю Киевской Руси 1169 годом, когда войско Андрея Боголюбского разграбило Киев. После этого оккупационная программа выстраивает прямую линию Киев – Владимир – Москва для создания иллюзии преемственности российского государства.

Древнерусские племена в методических пособиях сводятся к роли будущих русских, скрывая различия между средневековой Русью и современной Россией. Кроме того, фигура князя Владимира подается исключительно в рамках российской пропаганды как мягкого правителя, который якобы избегал казней после крещения.

Из пятнадцати земель древнерусского периода программа подробно описывает лишь три, представляя захват новых территорий Москвой как естественный и неизбежный этап развития. Военные захваты и насильственное подчинение соседних народов при этом полностью игнорируются.

Пересмотр коснулся и событий начала XX века, где авторы курса снимают вину с царского режима за социальные кризисы. Революционные события объясняются исключительно леностью рабочих, а поражения в Первой мировой войне замазываются описанием индивидуального героизма солдат.

Российские пропагандистские плакаты того времени представляются студентам как часть патриотического воспитания без какого-либо критического анализа. Причины участия империи в войне сводятся лишь к стремлению контролировать проливы и Константинополь.

Россия меняет программу по истории / Служба внешней разведки Украины

Замена украинского контекста российским имперским нарративом уже закреплена в образовательной политике оккупантов Херсонщины на 2026–2030 годы. Главная цель этой системы заключается в окончательном уничтожении критического мышления молодежи и воспитании послушных граждан России.