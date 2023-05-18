Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, работа над тем, чтобы преодолеть "информационную стену" в России, продолжается.
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Идет подготовка к излому
Как отметил Клочок, в России почти каждый день происходят непонятные "хлопки". То горят станции при железной дороге, то летают непонятные беспилотники, то случаются пожары на заводах и других предприятиях и т.п.
Российские власти на протяжении многих лет убеждали население, что у них – самое сильное государство; что все находится под контролем, и вот-вот скоро они победят весь мир. Но реальность оказалась совсем другой. И россияне не могут этого не замечать.
Идут взрывы. Гиперзвуковые ракеты сбивают, а бункеры строятся. Это все наталкивает на мысль, что что-то идет не так. Они все больше понимают, что их обманывают. Сейчас где-то может произойти излом в сознании,
– считает Клочок.
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Это не произойдет сиюминутно. Но постоянные такие неудачи и разные непонятные инциденты будут убеждать россиян, что на самом деле ситуация совсем плохая. Излом среди них в конце концов должен произойти.
Потери России в войне против Украины: коротко
- С начала полномасштабного вторжения Россия понесла колоссальные потери на войне против Украины. Более 200 тысяч оккупантов уже уничтожены.
- По состоянию на 18 мая ВСУ ликвидировали 201 100 захватчиков. За минувшие сутки, 17 мая, в ад отправились 510 оккупантов.
- Также российская армия потеряла огромное количество техники. Известно о 3773 уничтоженных танках, 7373 боевых бронированных машинах, 3198 артиллерийских системах, 563 РСЗО, 318 средствах ПВО, 308 самолетах и т.д.