Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, работа над тем, чтобы преодолеть "информационную стену" в России, продолжается.

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Идет подготовка к излому

Как отметил Клочок, в России почти каждый день происходят непонятные "хлопки". То горят станции при железной дороге, то летают непонятные беспилотники, то случаются пожары на заводах и других предприятиях и т.п.

Российские власти на протяжении многих лет убеждали население, что у них – самое сильное государство; что все находится под контролем, и вот-вот скоро они победят весь мир. Но реальность оказалась совсем другой. И россияне не могут этого не замечать.

Идут взрывы. Гиперзвуковые ракеты сбивают, а бункеры строятся. Это все наталкивает на мысль, что что-то идет не так. Они все больше понимают, что их обманывают. Сейчас где-то может произойти излом в сознании,

– считает Клочок.

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Это не произойдет сиюминутно. Но постоянные такие неудачи и разные непонятные инциденты будут убеждать россиян, что на самом деле ситуация совсем плохая. Излом среди них в конце концов должен произойти.

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