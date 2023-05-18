Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, робота над тим, щоб подолати "інформаційну стіну" в Росії, триває.

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Йде підготовка до зламу

Як наголосив Клочок, в Росії чи не кожного дня стається незрозуміла "бавовна". То горять станції при залізниці; то літають незрозумілі безпілотники; то стаються пожежі на заводах та інших підприємствах тощо.

Російська влада упродовж багатьох років переконувала населення, що у них – найсильніша держава; що все перебуває під контролем, і от-от скоро вони переможуть увесь світ. Але реальність виявилася зовсім іншою. І росіяни не можуть цього не зауважувати.

Йдуть вибухи. Гіперзвукові ракети збивають, а бункери будуються. Це все наштовхує на думку, що щось йде не так. Вони все більше розуміють, що їх дурять. Зараз десь може відбутися злам у свідомості,

– вважає Клочок.

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Це не станеться одномоментно. Але постійні такі невдачі та різні незрозумілі інциденти переконуватимуть росіян, що насправді ситуація зовсім погана. І злам серед них зрештою мав би відбутися.

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