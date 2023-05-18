Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, робота над тим, щоб подолати "інформаційну стіну" в Росії, триває.
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Йде підготовка до зламу
Як наголосив Клочок, в Росії чи не кожного дня стається незрозуміла "бавовна". То горять станції при залізниці; то літають незрозумілі безпілотники; то стаються пожежі на заводах та інших підприємствах тощо.
Російська влада упродовж багатьох років переконувала населення, що у них – найсильніша держава; що все перебуває під контролем, і от-от скоро вони переможуть увесь світ. Але реальність виявилася зовсім іншою. І росіяни не можуть цього не зауважувати.
Йдуть вибухи. Гіперзвукові ракети збивають, а бункери будуються. Це все наштовхує на думку, що щось йде не так. Вони все більше розуміють, що їх дурять. Зараз десь може відбутися злам у свідомості,
– вважає Клочок.
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Це не станеться одномоментно. Але постійні такі невдачі та різні незрозумілі інциденти переконуватимуть росіян, що насправді ситуація зовсім погана. І злам серед них зрештою мав би відбутися.
Втрати Росії у війні проти України: коротко
- З початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала колосальних втрат на війні проти України. Понад 200 тисяч окупантів вже знищені.
- Станом на 18 травня ЗСУ ліквідували 201 100 загарбників. За минулу добу, 17 травня, в пекло відправилися 510 окупантів.
- Також російська армія втратила величезну кількість техніки. Відомо про 3773 знищених танків, 7373 бойових броньованих машин, 3198 артилерійських систем, 563 РСЗВ, 318 засобів ППО, 308 літаків тощо.