Пропагандистский канал Russia Today начинает вещание в Сербии: как отреагировали в МИД Украины

В Сербии начинает вещание филиал российского пропагандистского канала иновещания Russia Today. Телеканал находится под санкциями Европейского Союза.

По информации сербских СМИ, филиал RT возглавит Елена Милинчич – дочь Любинки Милинчич, возглавляющая местную редакцию российского пропагандистского агентства Sputnik Srbija. Когда именно телеканал начнет вещание, не уточняется.

Читайте также Президент Сербии Вучич сравнил бои за Херсон со Сталинградом: что не так в его заявлении

Как отреагировали в Украине

Спикер МИД Олег Николенко призвал Сербию не выдавать разрешение на вещание российского пропагандистского канала Russia Today. Николенко напомнил, что в эфире Russia Today "регулярно оправдывается агрессия против Украины и раздаются призывы к геноциду украинцев".

RT не имеет ничего общего со свободой слова и журналистикой. Пропаганда и дезинформация, которые распространяет этот канал, не пойдут на пользу сербскому обществу,

– подчеркнул он.

Спикер призвал Белград не принимать это решение. Кроме того, Николенко отметил, что предоставление разрешения на вещание Russia Today не будет соответствовать курсу Сербии на получение членства в ЕС, который ранее ввел санкции против этого российского пропагандистского ресурса.

Он подчеркнул, что сербское правительство также должно понимать, что в любой момент RT может начать расшатывать ситуацию в самой Сербии.

Конфликт Сербии и Косово: что известно

Сербия уже давно не пускает в страну авто с номерами Косово. К такому же шагу решили прибегнуть и Косово, однако сербам это не понравилось и они заговорили о нарушении прав.

В ночь на 1 ноября полиция Косово вынесла первое предупреждение транспортным средствам, не перерегистрированным с сербских номеров на номерные знаки Республики Косово. В этот же день Косово планировало ввести обязательную перерегистрацию всех автомобильных номеров на собственные.

Впоследствии власти Косово подверглись международному давлению и во избежание беспорядков в Сербии отсрочили этот приказ до 21 апреля.

Следующие два месяца владельцев сербских номеров в Косово будут штрафовать, а еще три месяца, до 21 апреля, будут действовать так называемые пробные номера. С 21 апреля их отменят.

Заметьте – есть ли рука Кремля в конфликте Сербии и Косово: смотрите видео