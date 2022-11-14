За інформацією сербських ЗМІ, філію RT очолить Єлена Мілінчич – донька Любинки Мілінчич, яка очолює місцеву редакцію російського пропагандистського агентства Sputnik Srbija. Коли саме телеканал почне мовлення, не уточнюється.

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Як відреагували в Україні

Речник МЗС Олег Ніколенко закликав Сербію не видавати дозвіл на мовлення російського пропагандистського каналу Russia Today. Ніколенко нагадав, що в ефірах Russia Today "регулярно виправдовується агресія проти України та лунають заклики до геноциду українців".

RT не має нічого спільного зі свободою слова та журналістикою. Пропаганда та дезінформація, які поширює цей канал, не підуть на користь сербському суспільству,

– наголосив він.

Речник закликав Белград не ухвалювати це рішення. Крім того, Ніколенко зауважив, що надання дозволу на мовлення Russia Today не відповідатиме курсу Сербії на здобуття членства в ЄС, який раніше запровадив санкції проти цього російського пропагандистського ресурсу.

Він наголосив, що сербський уряд також має розуміти, що в будь-який момент RT може почати розхитувати ситуацію в самій Сербії.

Конфлікт Сербії та Косово: що відомо

Сербія вже давно не пускає до країни авто з номерами Косово. До такого ж кроку вирішили вдатися й у Косово, однак сербам це не сподобалося і вони заговорили про порушення прав.

У ніч на 1 листопада поліція Косово винесла перше попередження транспортним засобам, які не були перереєстровані з сербських номерів на номерні знаки Республіки Косово. Цього ж дня Косово планувало запровадити обов’язкову перереєстрацію всіх автомобільних номерів на власні.

Згодом влада Косова піддалася міжнародному тиску і, щоб уникнути заворушень у Сербії, відтермінувала цей наказ до 21 квітня.

Наступні два місяці власників сербських номерів у Косово штрафуватимуть, а ще три місяці, до 21 квітня, діятимуть так звані пробні номери. Від 21 квітня їх скасують.

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