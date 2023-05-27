В студии Скабеевой решили рассказать о "величии" Советского союза. Однако пропагандисты, как всегда, оконфузились из-за своей необразованности и отсутствия критического мышления, информирует 24 Канал.

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СССР и искусственный интеллект

На шоу "60 минут", ведущими которого являются Ольга Скабеева и Евгений Попов, пропагандисты дискутировали о Советском Союзе. В частности, о его мощи и важной роли в мировой истории. Среди гостей студии был депутат госдумы Леонид Калашников, решивший навести невероятный "аргумент".

Недавно английские ученые спросили у искусственного интеллекта, какое государство успешнее в истории человечества. Искусственный интеллект ответил – Советский Союз! Оказывается, СССР был самым успешным государством. Искусственный интеллект не ошибается!,

– заверил Леонид Калашников.

Он начал распинаться о том, насколько мощной была экономика Советского Союза и какие высокие показатели ВВП там достигали.

Ведущий Евгений Попов перебил его и подчеркнул, что 60% населения России до сих пор страдает и скучает по Советскому Союзу и никто вроде бы не умаляет его значение. Впрочем, он все же был вынужден признать, что "новость", на которую ссылается Калашников – фейковая.

"Не фейковая! Мне все показали, когда дали почитать новость! Я и вам это потом покажу!", – с пеной во рту кричал Калашников.

Однако ничего доказать так и не удалось. Буквально через несколько минут на экране показали скриншот из телеграм-канала, в котором пишут юмористические фейковые новости. Российский депутат был поражен и озадачен.

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Пропагандист, впрочем, решил стыдиться дальше. Он прочитал еще одну новость, которая была видна на скриншоте, удивленно спрашивая: "Это что тоже фейк?". Вероятно, с первого раза до Калашникова не дошла фраза о вымышленных новостях.

"Вы вообще пользуетесь интернетом? Это же 21 век!", – удивленно спросил ведущий.

Один из гостей студии решил хоть как-то поддержать Калашникова, заявив, что действительно издание пишет новости, которые могли бы быть правдой.

Ну вот я и хочу, чтобы это было правдой!

– лаконично ответил депутат.

В игру снова вступил ведущий, добавив, что вот ChatGPT никогда бы не выдал подобного ответа. А все потому, что это искусственный интеллект, созданный американцами.

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