У студії Скабєєвої вирішили розповісти про "велич" Радянського союзу. Проте пропагандисти, як завжди, осоромились через свою неосвіченість та відсутність критичного мислення, інформує 24 Канал.

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СРСР і штучний інтелект

На шоу "60 хвилин", ведучими якого є Ольга Скабєєва та Євгєній Попов пропагандисти дискутували про Радянський Союз. Зокрема, про його потужність та важливу роль у світовій історії. Серед гостей студії був депутат держдуми Леонід Калашніков, який вирішив навести неймовірний "аргумент".

Нещодавно англійські вчені запитали у штучного інтелекту, яка держава найуспішніша в історії людства. Штучний інтелект відповів – Радянський Союз! Виявляється СРСР було найуспішнішою державою. Штучний інтелект не помиляється!,

– запевнив Леонід Калашніков.

Він почав розпинатися про те, якою потужною була економіка Радянського Союзу та яких високих показників ВВП там досягали.

Ведучий Євгєній Попов перебив його та наголосив, що 60% населення Росії досі страждає та сумує за Радянським Союзом і ніхто начебто не применшує його значення. Втім він все ж був змушений визнати, що "новина", на яку посилається Калашніков – фейкова.

"Не фейкова! Мені все показали, коли дали почитати новину! Я і вам це потім покажу!", – з піною у роті кричав Калашніков.

Проте нічого довести так і не вдалось. Буквально за декілька хвилин на екрані показали скриншот з телеграм-каналу, у якому пишуть гумористичні фейкові новини. Російський депутат був вражений та спантеличений.

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Ганьбитись хотіли до останнього

Пропагандист, втім, вирішив осоромлюватись далі. Він прочитав ще одну новину, яку було видно на скриншоті, здивовано запитуючи: "Це що теж фейк?". Ймовірно, з першого разу до Калашнікова не дійшла фраза про вигадані новини.

"Ви взагалі користуєтесь інтернетом? Це ж 21 століття!", – здивовано запитав ведучий.

Один з гостей студії вирішив хоч якось підтримати Калашнікова, заявивши, що справді – видання пише новини, які могли б бути правдою.

Ну ось я й хочу, щоб це було правдою!,

– лаконічно відповів депутат.

В гру знову вступив ведучий, додавши, що ось ChatGPT ніколи б не видав подібної відповіді. А все тому, що це штучний інтелект, який створили американці.

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