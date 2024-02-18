"Америка в опасности": у пропагандиста в эфире случилась истерика, Скабеева шокирована – видео
На ток-шоу российской пропагандистки Ольги Скабеевой случился казус. Один из кремлевских проповедников "случайно" оговорился, когда нес очередной бред.
Пока мужчина утверждал, что в США вроде бы готовится государственный переворот, он необдуманно наговорил на Владимира Путина. Скабеева серьезно засуетилась, информирует 24 Канал.
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Детали инцидента
Пропагандист заявил, что США и американская демократия под угрозой. Будто Джо Байден первый в истории президент в результате сфальсифицированных выборов, команда которого хочет остаться у власти.
Америка в опасности... Посмотрите, что происходит со СМИ. Почему интервью с Такером Карлсоном так прекрасно сыграло? Не только потому, что Владимир Владимирович крутой...
– сказал пропагандист.
Внезапно в разговор вмешалась Скабеева, пытаясь отбелить репутацию своего повелителя: "Это прежде всего из-за крутости (Путина интервью удалось – 24 Канал)".
Далее мужчина заявил, что будто Карлсон всегда говорит правду, а всех остальных американских журналистов заставляют врать.
Заметим, это говорят в России, в которой за оппозиционное мнение сажают в тюрьму или в худшем случае убивают.
Скрутили "голову" свободе СМИ в Америке. Вы гляньте, что с судами происходит. Бедного Трампа "затаскали" по судам. Разве можно сказать, что это свободный и независимый суд?
– проговорил пропагандист.
Напомним, что "несчастного" Дональда Трампа считают виновным в свержении Капитолия в 2021 году, а также обвиняют в попытке отменить результаты президентских выборов в 2020 году.
У пропагандиста случилась истерика: смотрите видео
После россиянин сказал, что в США готовится государственный переворот под предлогом нагнетаний ядерным оружием. Впоследствии запутался в своих словах и попытался утверждать другое.
Нет, конечно, они не хотят развязать ядерную войну. Они хотят "потанцевать" на грани. Напугать всех,
– оправдался гость эфира.
Допустим, говоря о "бряцании ядеркой", пропагандист на самом деле думал о России, которая постоянно прибегает к подобным угрозам.
Просто поражает их стремление переживать за весь мир, когда в собственной стране власть захватил сумасшедший кремлевский диктатор.
Другие казусы на ток-шоу Скабеевой
- Российский военный эксперт на пропагандистском шоу признал талант бывшего Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. От услышанного у Скабеевой случилась настоящая истерика.
- Ранее Скабеева запаниковала из-за возможной передачи Украине дальнобойных немецких ракет Taurus. Рупоры Кремля начали вспоминать "красные линии", потому что якобы ракеты могут доставать до Крыма.
- Еще во время одной из передач Скабеева угрожала забросать Балтийское море минами. А все потому, что Швеция и Эстония поддерживают Украину.