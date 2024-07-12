Хватит врать, пропагандист Соловьев в припадке набросился на россиян

Российский пропагандист Владимир Соловьев в эфире федерального канала зачитал сообщение от россиянки, от которого он пришел в ярость. Женщина рассказала, что в результате двух прилетов в Краснодарском крае горела, на ее взгляд, нефтебаза, а местные власти отчитались жителям, что все урегулировали и жертв не было.

Пропагандист признал, что сходит с ума от таких сообщений и того, что россияне делают вид, будто не понимают, что идет война. Соловьев призвал свой народ быть готовыми к войне и заверил, что она неизбежно придет в дом каждого. Об этом пишет 24 Канал.

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"Я вижу, что не обойдется, не удастся отсидеться, война придет в каждый дом. Будет все только расти в этом направлении. Хватит врать себе уже! Идет война, поэтому должны быть готовы к этому и люди, и города", – озвучил Соловьев.

Совет россиянам от кремлевского пропагандиста

Приспешник Путина обратился в эфире к россиянам и сказал, что те должны делать все, чтобы "защититься".

Надо сделать все: воспитывать воина, защищать территорию и объекты. Не надо успокаивать "розовой водичкой" от бессилия, говоря, что все сбито, а пожар возник на небольшой площади и от обломков. А света нет, потому что его просто нет, – озвучил Соловьев, насмехаясь над официальными объяснениями российских местных властей о взрывах в России.