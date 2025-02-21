По его словам, за ходом событий внимательно следит также Япония, территории которой Россия незаконно оккупировала. Кроме того, он "проанализировал" позицию США и уступки, на которые должна идти страна-агрессор, пишет 24 Канал.

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Как пропагандист поставил Скабееву на место

Российский пропагандист заявил, что администрация Дональда Трампа якобы намерена заморозить конфликт на линии фронта. Мол, при следующем условии: Россия в течение нескольких месяцев вытеснит украинские войска из Донецкой области.

Однако, по его словам, США также хотят, чтобы часть Курщины оставалась под контролем Украины как "разменный фонд". К примеру, Россия не претендует на Херсон, оставляя за собой часть области, а Украина выводит войска из Курской области и отказывается от вступления в НАТО.

Пропагандист подчеркнул, что "такой подход является для России абсолютно неприемлемым и даже опасным".

Когда вы (Скабеева – 24 Канал) только что сказали, что за переговорами пристально наблюдают во всем мире – США, Европа и арабские государства – я хочу напомнить, что за ходом конфликта внимательно наблюдает также Япония, страна, которая имеет территориальные претензии к нам,

– добавил он.

В начале полномасштабного вторжения России в Украину директор департамента Европы японского МИД Хидэки Уяма напомнил, что Москва оккупировала южную часть Курильских островов, что является нарушением международного права.

Справка. 8 августа 1945 года СССР объявил войну Японии. В результате боевых действий советские войска полностью заняли Курильские острова. Все острова Южных Курил входят в состав Сахалинской области России, и все, за исключением Урупа, оспариваются Японией.