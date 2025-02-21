З його слів, за перебігом подій уважно стежить також Японія, території якої Росія незаконно окупувала. Крім того, він "проаналізував" позицію США та поступки, на які має йти країна-агресорка, пише 24 Канал.

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Як пропагандист поставив Скабєєву на місце

Російський пропагандист заявив, що адміністрація Дональда Трампа нібито має намір заморозити конфлікт на лінії фронту. Мовляв, за наступної умови: Росія впродовж кількох місяців витіснить українські війська з Донецької області.

Проте, за його словами, США також хочуть, щоб частина Курщини залишалася під контролем України як "розмінний фонд". Приміром, Росія не претендує на Херсон, залишаючи за собою частину області, а Україна виводить війська з Курської області та відмовляється від вступу до НАТО.

Пропагандист підкреслив, що "такий підхід є для Росії абсолютно неприйнятним та навіть небезпечним".

Коли ви (Скабєєва – 24 Канал) щойно сказали, що за переговорами пильно спостерігають в усьому світі – США, Європа та арабські держави – я хочу нагадати, що за перебігом конфлікту уважно спостерігає також Японія, країна, яка має територіальні претензії до нас,

– додав він.

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну директор департаменту Європи японського МЗС Хідекі Уяма нагадав, що Москва окупувала південну частину Курильських островів, що є порушенням міжнародного права.

Довідка. 8 серпня 1945 року СРСР оголосив війну Японії. В результаті бойових дій радянські війська повністю зайняли Курильські острови. Усі острови Південних Курил входять до складу Сахалінської області Росії, і всі, за винятком Урупа, оскаржуються Японією.