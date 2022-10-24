За что поплатился путинский холоп Красовский

На самом деле, Красовского отстранили от РТ за нарушение базового принципа московского империализма: можно совершать какие-либо преступления, но никогда нельзя это признавать публично, четко и недвусмысленно.

Оруел бы не удивился

Все знают, что ты преступник. Ты знаешь, что ты преступник. Но признавать публично это нельзя, чтобы оставить простор для маневра.

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Ты можешь даже гордиться преступлениями, но все равно никогда не можешь публично и недвусмысленно взять за них ответственность на себя. Это всегда будут какие-то двусмысленности.

Поэтому одновременно "Сталин все делал правильно, так их всех и надо" и "никаких репрессий не было, Голодомора не было – это все выдумки вражеских разведок".

Империя лжи и холопов

Можно признавать намеками, можно героизировать преступления и преступников, но никогда нельзя четко сказать, что ты преступник. На этом империя держалась очень долго.

Ведь если ты очень богат, то ты всегда найдешь себе "друзей", но им будет как-то немного неудобно "дружить" с преступником, признающим свои преступления четко и недвусмысленно. А если он не признает, то всегда можно сказать, что "это все клевета и манипуляции". Отсюда этот идиотизм роспропаганды: "Враг постоянно обстреливает сам себя".

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Но Красовский никуда не денется. Он просто выполнял свою работу как честный информационный холоп. Холопы всегда нужны, поэтому его, вероятно, переведут на другую холопскую ставку.

А из этого устранения они тоже выжмут максимум. Теперь будут рассказывать, что все бесчеловечные заявления российских пропагандистов – это "перегибы", которые уже "были наказаны".

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