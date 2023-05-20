Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он добавил, что российские пропагандисты напуганы, ведь после серии громких взрывов в России они поняли, что очередь может дойти и до них.

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За слова придется отвечать

По его словам, такие лица как Симоньян, Скабеева, Соловьев, Киселев – это шобло, которому стоит быть готовым, что за свои слова нужно будет отвечать. Татарский также являлся частью режима, но его "статуэтка" уже была вручена.

"Обычный человек никогда бы не смог нести ложь в массы, оправдывать убийства и еще и брать за это деньги. Поэтому пропагандисты это закаленные животные, которым стоит бояться за свою жизнь. И бояться не украинских спецслужб, а российских – именно они часто приносят сакральные жертвы, чтобы мобилизовать народ перед очередной "угрозой Запада", – рассказал Тизенгаузен.

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Политтехнолог добавил, что многие коллаборанты, которые были адептами Путина и его власти, тоже отправились на тот свет. Топовые пропагандисты не застрахованы от воли случая.

"Это псы режима, которые остаются максимально лояльными к режиму, ведь без него они никто. Это продукт, который "выращивается" годами. Если направление, по которому движется Россия, не изменится, то они всегда будут полезны любой власти", – подчеркнул Тизенгаузен.

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