Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен. Він додав, що російські пропагандисти налякані, адже після серії гучних вибухів в Росії, вони зрозуміли, що черга може дійти й до них.

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За слова доведеться відповідати

За його словами, такі особи як, Симоньян, Скабєєва, Соловйов, Кісельов – це шобло, якому варто буди готовим, що за свої слова потрібно буде відповідати. Татарський також був частиною режиму, але його "статуетка" вже була вручена.

"Звичайна людина ніколи б не змогла нести брехню в маси, виправдовувати вбивства та ще й брати за це гроші. Тому пропагандисти це загартовані тварини, яким варто боятись за своє життя. І боятись не українських спецслужб, а російських – саме вони часто приносять сакральні жертви, щоб мобілізувати народ перед черговою "загрозою Заходу", – розповів Тизенгаузен.

Борис Тизенгаузен про долю російських пропагандистів: дивитись відео

Політтехнолог додав, що багато колаборантів, які були адептами Путіна та його влади, теж відправились на той світ. Топові пропагандисти не застраховані від волі випадку.

"Це пси режиму, які залишаються максимально лояльними до режиму, адже без нього вони ніхто. Це продукт, який "вирощується" роками. Якщо напрямок, за яким рухається Росія, не зміниться, то вони завжди будуть корисні будь-якій владі", – наголосив Тизенгаузен.

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