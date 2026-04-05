В Никополе россияне разбрасывают листовки с угрозами: власти предупреждают об информационной атаке
- В Никополе россияне разбросали листовки с угрозами и провокационными текстами, в частности, угрожая новым наступлением.
- Власти призывают игнорировать провокации, не распространять листовки и сообщать о них правоохранителям.
В Никополе россияне разбросали листовки с угрозами и провокационными текстами. В них они, в частности, угрожают новым наступлением.
Об этом сообщил председатель Никопольской РГА Иван Базилюк.
Какие листовки разбрасывают россияне в Никополе?
Враг продолжает информационные провокации. В Никопольской общине нашли листовки, которые разбросали оккупанты с дронов.
В них угрожают атаковать гражданскую технику, пугают приходом "освободителей" и пишут о якобы новом наступлении.
Все эти "предупреждения" – не забота. Это попытка запугать, заставить людей паниковать и потерять доверие к реальной ситуации,
– объяснил Базилюк.
Власть призывает не поддаваться провокациям, игнорировать подобные листовки, не распространять их. В случае такой находки – сообщать правоохранителям.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко прокомментировал ситуацию.
Он отметил, что враг сейчас пытается посеять страх. Его предыдущие попытки форсирования Днепра, о чем там пишут, завершились абсолютной катастрофой. В то же время Коваленко добавил, что атаки на гражданский транспорт могут быть, ведь это оккупанты делают постоянно.
Россияне разбрасывают фальшивые купюры по Сумской и Черниговской области
Российские военные разбрасывают фальшивые купюры на Сумщине и Черниговщине с помощью беспилотников. На них могут быть надписи с призывом к коллаборационизму и QR-коды со ссылкой на вражеские ресурсы.
В случае обнаружения таких бумажек жителей просят не трогать их, QR-коды не сканировать, а вызвать полицию или ГСЧС.