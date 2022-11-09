Пропагандистские СМИ сообщают о смерти Стремоусова – это может быть инсценировка

Российские пропагандисты сообщают о смерти одного из так называемых главарей оккупационной "администрации" Херсона Кирилла Стремоусова.

Некоторые российские телеграмма-каналы пишут, что он погиб в ДТП возле Геническа. В настоящее время устанавливают все детали, информация требует подтверждения.

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Впоследствии о смерти гауляйтера сообщили и российские официальные СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации.

В то же время, в сети требуют доказательств смерти оккупанта. Мол, это может являться частью информационно-психологической операции.

Покажите тело, хоть в пакетике. Можем организовать сбор средств на голову Стремоусова. Можно без пакетика, просто голову,

– иронизируют пользователи.

Это может быть инсценировка

В комментарии Суспільному первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский сказал, что информация о гибели Стремоусова не подтверждена. То есть, возможна инсценировка.

Заметим, что телефон гауляйтера грустно молчит, Кирилл не отвечает на звонки. Проверил это активист Сергей Стерненко.

Ранее Стремоусов заявлял, что российские войска, вероятно, отступят на левый берег Днепра. Он также активно призвал местных жителей эвакуироваться.

Сальдо подтвердил гибель Стремоусова

Впоследствии смерть коллаборанта подтвердил гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо. Он уточнил детали гибели – ДТП.

Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов, он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в попавшем в ДТП автомобиле,

– заявил Сальдо.

Сальдо подтвердил смерть Стремоусова:

Константин Рыженко – херсонский журналист заметил интересную деталь, тоже подтверждающую вариант инсценировки смерти коллаборанта. Видео Сальдо было записано за 2 часа до новостей о ДТП.

Судя по метаданным, ролик, опубликованный в телеграмм-канале Сальдо, где он подтверждает смерть Стремоусова, записан в 14:01. Первая новость о смерти Стремоусова опубликована провластным СМИ в 16:01,

– отметил Рыженко.



Цель данных опубликованного ролика Сальдо / Фото Константин Риженко

И Аксенов выразил свои соболезнования

Губернатор Крыма Сергей Аксенов заявил, что семьи заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова окажут всю необходимую поддержку, а самого политика глава Крыма назвал настоящим бойцом, патриотом, честным и смелым человеком.

"Большая трагедия, невосполнимая потеря. Нет слов", – сказал Аксенов.

Да-да, особенно, если учитывать тот факт, что вероятнее всего убрали коллаборанта именно россияне, если убрали, а не инсценировали гибель.

Каким был Стремоусов – смотрите в видео

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