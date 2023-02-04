Немецкое подразделение пропагандистского RT закрылось

В мире стало меньше на один пропагандистский ресурс. Подразделение российского телеканала Russia Today закрылось в Германии.

Заявление пропагандисты опубликовали на сайте телеканала. Рассказывают о так называемых "репрессиях".

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RT рассказывает о "давлении"

Журналисты говорят, что решение о прекращении деятельности было связано с "репрессивными ограничениями свободы прессы и средств массовой информации в ЕС". Более того, утверждают о "давлении со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц".

Глава немецкой редакции RT Динара Токтосунова объяснила, что телеканал закрылся в Германии из-за 9 пакета санкций ЕС. Однако пропагандисты собираются продолжать работу с Москвы.

Напомним, Совет ЕС 1 марта 2022 года запретил вещание RT во Франции, Великобритании, Германии. Дело в том, что Россия распространяет эти каналы пропаганду, оправдывая войну против Украины. Естественно, это угрожает общественному порядку и безопасности Евросоюза.

Пропагандист из RT призвал топить украинских детей

В октябре в эфире телеканала Russia Today диктор Антон Красовский предложил расправиться с украинскими детьми. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в ответ на это предложил немедленно запретить работу этого так называемого медиа.