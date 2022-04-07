Оккупанты собирают трупы в Мариуполе и вывозят, – Зеленский о новом цинизме рупоров Кремля

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что действия российских пропагандистов недопустимы. Они ведь цинично используют тела убитых, словно это какой-то реквизит.

По его мнению, кремлевские вещатели это делают только для того, чтобы оправдать преступления своего войска. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на обращение главы государства за 7 апреля.

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"Не осталось ничего человеческого"

После того как весь мир узнал о зверствах россиян в Буче и других городках Киевщины, Россия решила провести информационную провокацию. Президент рассказал, что поступает все больше данных о том, что пропагандисты Кремля начали подготовку к "зеркальному ответу".

Они планируют показать жертв в Мариуполе так, будто это украинские военные убивают мирное население. Для этого оккупанты собирают трупы по улицам и вывозят. Это нужно, чтобы снимать их в заготовленных местах.

У захватчиков не осталось ничего человеческого. Чтобы оправдать собственные убийства, они берут убитых людей как декорации. Как пропагандистский реквизит. И это отдельное военное преступление,

– сказал Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что каждый причастный к этому будет наказан. Речь идет не только о самих убийцах, но и о пропагандистах, которые оправдывают преступников.

Ночное обращение президента в этот день: смотрите видео