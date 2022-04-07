На його думку, кремлівські мовники це роблять, щоб "перебити" інформаційний потік про злочини свого війська. Про це повідомляє 24 канал із посиланням на звернення глави держави за 7 квітня.

До теми У наш час не страчують, але всі скабєєви та інші мудозвони закінчать за ґратами, – Зеленський

"Не залишилося нічого людського"

Після того, як весь світ дізнався про звірства росіян у Бучі та інших містечках Київщини, Росія вирішила провести інформаційну провокацію. Президент розповів, що надходить все більше даних про те, що в пропагандисти Кремля почали підготовку до "дзеркальної відповіді".

Вони планують показати жертв у Маріуполі так, ніби це українські військові вбивають мирне населення. Для цього окупанти збирають трупи по вулицях і вивозять. Це потрібно, щоб знімати їх у заготовлених місцях.

У загарбників не залишилося нічого людського. Щоб виправдати власні вбивства, вони беруть вбитих людей, як декорації. Як пропагандистський реквізит. І це окремий воєнний злочин,

– сказав Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що кожен причетний до цього буде покараний. Мовиться не лише про самих убивць, а й про тих пропагандистів, які виправдовують злочинців.

Нічне звернення президента в цей день: дивіться відео