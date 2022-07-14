Пропагандисты цинично заявляют, что попали в воинскую часть Винницкой области
14 июля 2022 , 12:13Читати новину українською
Враг продолжает бить по мирным городам Украины, цинично утверждая, что "ликвидирует военные цели". На самом же деле под прицелом оккупантов уже в очередной раз оказываются гражданские объекты.
Российские пропагандисты, в частности Владимир Соловьев, заявил, что россияне 14 июля попали по якобы военной части в Винницкой области.
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Таким образом, они оправдывают обстрел гражданских объектов в Виннице, где уже погиб ребенок . В общей сложности сообщают уже о 8 погибших.