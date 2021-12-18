Пропагандисты из RT использовали Сербию, чтобы обойти запрет на трансляцию в Германии

Государственный телеканал России RT додумался, как обойти запрет на трансляцию в Германии. Так, пропагандисты воспользовались сербской лицензией.

Германия требует объяснений от российского вещателя

Законы Германии не позволяют транслировать иностранные государственные телеканалы. В том числе и пропагандистский RT, как финансируемый Кремлем.

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6 декабря сербский регуляторный орган электронных медиа (REM) выдал лицензию на вещание программы "RT DE". Немецкая государственная организация, которая отвечает за СМИ (MABB), обратилась к российскому вещателю за объяснениями, почему после получения лицензии в Сербии он ведет вещание на немецком рынке.

Сегодня мы начали судебное разбирательство и требуем объяснений от государственного вещателя России до конца года,

– заявили в MABB.

На сайте RT указано, что они получили разрешение на кабельную и спутниковую передачу в Сербии. Однако немецкий регулятор говорит, что это недостаточная правовая основа для распространения программы в Германии.

Этот вопрос недостаточно регулируется сербскими законами

Предоставив лицензию пропагандистам, Сербия разрешила российскому государственному каналу охватить зрителей в Германии. По словам участницы REM Юдиты Попович, именно так канал обошел немецкие нормы, которые запрещают трансляцию телеканалов в иностранной государственной собственности.

Глава REM Оливера Зекич 17 декабря подтвердила, что Сербия выдала лицензию на запрос СМИ "RT auf Deutsch". Она отметила, что лицензия является "технически нейтральной".

Зекич утверждает, что лицензия была выдана "на основании закона и Европейской конвенции о трансграничном телевидении". В то же время Попович считает, что этот вопрос недостаточно урегулирован законодательством Сербии.

Накануне Youtube дважды заблокировал канал RT

В сентябре администрация YouTube удалила немецкий филиал Russia Today за распространение ложных сведений о пандемии коронавируса. Однако канал решили возродить. За день до запуска канала, который должны были транслировать для немецких зрителей, YouTube тоже его заблокировал.

В ответ в России пригрозили заблокировать YouTube. Мол, заблокируют сервис, если тот не откроет каналы Russia Today.