Німеччина вимагає пояснень від російського мовника

Закони Німеччини не дозволяють транслювати іноземні державні телеканали. Зокрема й пропагандистський RT як такий, що фінансується Кремлем.

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6 грудня сербський регуляторний орган електронних медіа (REM) видав ліцензію на мовлення програми "RT DE". Німецька державна установа, що відповідає за ЗМІ (MABB), звернулася до російського мовника за поясненнями, чому після отримання ліцензії в Сербії він веде мовлення на німецькому ринку.

Сьогодні ми розпочали судовий розгляд і вимагаємо пояснень від державного мовника Росії до кінця року,

– заявили в MABB.

На сайті RT зазначено, що вони отримали дозвіл на кабельну та супутникову передачу в Сербії. Однак німецький регулятор каже, що це недостатня правова основа для поширення програми в Німеччині.

Це питання недостатньо регулюється сербськими законами

Надавши ліцензію пропагандистам, Сербія дозволила російському державному каналу охопити глядачів у Німеччині. За словами членкині REM Юдіти Попович, саме так канал обійшов німецькі норми, які забороняють трансляцію телеканалів в іноземній державній власності.

Голова REM Олівера Зекіч 17 грудня підтвердила, що Сербія видала ліцензію на запит ЗМІ "RT auf Deutsch". Вона зазначила, що ліцензія є "технічно нейтральною".

Зекіч стверджує, що ліцензія була видана "на підставі закону та Європейської конвенції про транскордонне телебачення". Водночас Попович вважає, що це питання недостатньо врегульоване законодавством Сербії.

Напередодні Youtube двічі заблокував канал RT

У вересні адміністрація YouTube видалила німецький філіал Russia Today через поширення неправдивих відомостей щодо пандемії коронавірусу. Однак канал вирішили відродити. За день до запуску каналу, який мали транслювати для німецьких глядачів, YouTube також його заблокував.

У відповідь в Росії пригрозили заблокувати YouTube. Мовляв, заблокують сервіс, якщо той не відкриє канали Russia Today.