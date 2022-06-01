Пропагандисты хвастаются лишением молодежи Донбасса права на учебу, местные бунтуют

Некоторые российские пропагандисты пытаются создать очередную "сказку о войне" и представляют захват Мариуполя как "подвиг вчерашних шахтеров". Сюжеты и посты россиян направлены на население Донбасса, но рассказы пропагандистов, судя по всему, некоторые жители оккупированных территорий уже не воспринимают.

Как только россияне за счет невероятных потерь и нескольких уничтоженных батальонно-тактических групп взяли под свой полный контроль многострадальный Мариуполь, пропагандисты из состава ВС России сразу же изменили свои нарративы для создания внутреннего продукта. При попытках захвата города они рассказывали о "преступлениях азовцев" и пытались сеять ненависть к защитникам Украины.

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Кроме того, так называемые "военные корреспонденты" сконцентрировались на рассказах об "успехах россиян на всех фронтах".

Студентов принудительно закинули на смерть

Получив столь желанную Путиным "победу" в Мариуполе, российское командование обратило внимание на то, что в так называемых "республиках" ходят протестные настроения. Жены и матери мобилизованных начали выходить на улицы, требовать от руководства ОРДЛО вернуть принудительно отправленных на войну домой.

Для подавления и предотвращения бунтов россияне решили создать новые темники для пропагандистов, после чего последние начали героизацию отрядов мобилизованных.

Недавно в одном из пабликов российского "военкора" появился пост о "подвигах" мобилизованных жителей Донбасса. Аналогичные сюжеты и статьи начали массово появляться на страницах местных газет и телеканалах. Все они имели кое-что общее – рассказы о том, как еще до 24 февраля мобилизованные были студентами, шахтерами и слесарями, но сейчас они якобы превратились в опытных воинов.



Скриншот поста одного из российских пропагандистов / Скриншот из сообщества одного из оккупантов

На самом же деле никакими воинами не были мобилизованные и ими не стали. Ведь вместо подготовки их сразу закинули в ожесточенные бои, без шансов на выживание. Российское командование фактически прикрывалось группировками с местными жителями на самых горячих участках фронтов. Мобилизированные содержались без еды и другого обеспечения. Им не давали возможности отдохнуть и только 1 раз разрешили на пару дней вернуться к родным.

О том что командиры, главари так называемых "ДНР" и "ЛНР" и вообще все россияне относятся к мобилизованным зверски, стало известно вообще всем жителям Донбасса. Даже тем, кто верит в борьбу с украинскими нацистами. Поэтому, как бы ни пытались пропагандисты рассказать об идейности мобилизованных, верят им только единицы.

Так, в ответ на начало информационной кампании по героизации мобилизованных местные жительницы начали выражать нескрываемое возмущение в соцсетях. Конечно, все сообщения женщин, не поддерживающих тотальный беспредел в ОРДЛО, очень быстро удаляли модераторы, однако ситуация сложилась достаточно показательная.

Родные мобилизованных студентов подчеркивали, что "власть" самопровозглашенных квазиобразований принудительно сгоняла молодежь в пункты сбора, где всех без исключения сразу же записывали в добровольцы и отправляли на войну. Без медкомиссий, бронирования и даже возможности собрать из дома вещи. При этом подобная тотальная мобилизация проходила с нарушениями конституции ОРДЛО. По словам родных, принудительно отправленных на войну, студентов фактически лишили права на образование. Впрочем, на самом деле Россия лишила их права на жизнь и будущее. Даже если кому-то из мобилизованных удастся выжить, а Путин сохранит контроль над частью украинского Донбасса, никакой хорошей жизни даже на уровне до 2022 года ни в одном из городов никогда не будет.



Жители ОРДЛО о чем-то догадываются / Скриншот из местного сообщества

Жизнь мобилизованных спасают бунты на фронте и в тылу

Судя по всему, единственным вариантом выжить в бойне на Донбассе для мобилизованных жителей "республик" является противостояние российским военным как на передовой, так и в тылу. Массовые отказы от участия в боевых действиях, перекрытие дорог со стороны жен и родных мобилизованных, как показывает практика, вполне способны сделать невозможным участие людей в войне по принуждению.

Несмотря на тотальный контроль над местными жителями, который Россия устанавливала в течение 8 лет, военные страны-агрессора не смогут ничего сделать с большим количеством недовольных. Так, некоторых мобилизованных, чьи жены организовывали митинги, уже пообещали уволить из "войск" и вернуть домой.

Кроме того, и российские военные, и представители местной "полиции" не будут способны к силовому подавлению какого-либо массового протеста в условиях войны.