Мировой экономический кризис подорвал доверие к власти во многих странах. Падение ВВП и инфляция выливаются в рост международного напряжения и поиск внешних врагов. Так, например, обострились отношения США и Китая, Азербайджан развязал войну с Арменией, ну, а Россия готовится к войне с "коллективным Западом". Большую роль в планах Кремля занимает Украина.

Для кого-то поиск врагов – это попытка удержать власть и канализировать недовольство пустым холодильником в ненависть к врагам. А для кого-то – это еще и борьба за новые рынки и влияние.

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Кризис в России как причина для войны

Россия незадолго до парламентских выборов переживает не лучший экономический период. Недавно на финансовом рынке Россия получила крупнейший за три года отток капитала. Фиксированные цены на продукты не удержали продовольственную инфляцию, которая в марте составила 7,58%. Обновило рекорд также количество просроченных микрокредитов – россияне должны микрофинансовым организациям уже 171,8 миллиарда рублей.

Кризис постепенно касается и уязвимых мест – оккупированный полуостров Крым оказался на пороге гуманитарной катастрофы из-за недостатка пресной воды. За 7 лет оккупации проблему так и не смогли решить.

Негативные экономические маркеры постепенно начали переходить в политические – рейтинг доверия к президенту Путину упал до 31%, а западные страны сыпят санкциями из-за давления на оппозицию, чем еще больше отпугивают инвесторов.

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Казалось бы, проблему может решить "маленькая победоносная война", как в 2014 году после оккупации Крыма, когда рейтинг Путина поднялся до крупнейшего в истории показателя – деятельность президента поддерживает 86% россиян.

Термин "маленькая победоносная война" в русском языке используют для обозначения войны, которая нужна лишь для поднятия популярности правителя в кризисные времена. Впервые его использовали в отношении предстоящей русско-японской войны в 1904 году.

В начале весны с падением рейтинга властей Россия начала стягивать войска к украинской границе. Параллельно с этим началось наступление на оппозицию и принятие законов, укрепляющих влияние центральной власти на общественную и политическую жизнь.

Россия развернула военный лагерь в оккупированном Крыму:

Беспрецедентное с 2014 года стягивание войск к украинской границе породило массу информационных поводов, вокруг которых работают российские пропагандисты. Беспокойство мира милитаризацией границ моментально превратилось в глазах россиян в провокации, а симметричное стягивание войск со стороны Украины – в эскалацию конфликта.

Информация, которая поступает к людям из федеральных СМИ, является очень ярким маркером дальнейшей политики Кремля. Анализируя ее можно легко узнать, к чему готовят простых россиян, разобрав на тезисы все размышления пропагандистов.

"Кто обзывается, тот сам так называется"

Фразой, которой Владимир Путин прокомментировал слова Байдена в отношении себя, можно описать всю информационную повестку дня на федеральных каналах.

Коллаборационист Спиридон Килинкаров, что в эфире канала "Соловьев live" выполняет роль политолога, прямо обвиняет американцев в провоцировании войны. Он доносит до зрителей мнение, что война будет поводом ввести против РФ дополнительные санкции и сделать россиянам новый "железный занавес".

"Железным занавесом" называли политическую, культурную и информационную изоляцию стран социалистического лагеря от внешнего мира.

Этот тезис красной нитью проходит через все российские информационные телеканалы. Главное для зрителя, что не российские власти закрывают "железный занавес", принимая законы для блокировки соцсетей, тормозя Twitter и запрещая вести иностранцам просветительскую деятельность, а что на это их провоцируют Соединенные Штаты. Таким образом российские власти уже понемногу снимают с себя ответственность за авторитарное управление, обосновывая все притеснения инакомыслия "правилами военного времени".

На телеканале "Россия 24" вышел сюжет с названием "В мире наращивается русофобная истерия", где авторы собрали вместе все информационные события, которые указывают на то, что оказывается агрессором в войне является Украина и Запад.

"Спасибо Путлеру за Украину":

Особое внимание в сюжете уделено задержанию в Норильске якобы диверсанта "Правого сектора" с карикатурно украинской фамилией Петренко. "Эксперты" в студии сразу же сделали выводы, что этот "украинский агент" вербовал людей для диверсий на оккупированных территориях и в самой России.

Пока одни устраивают диверсии, другие – провоцируют на внешнем контуре, – сказал ведущий сюжета пропагандистов, имея в виду просьбу размещения американских ЗРК Patriot на территории Украины.

Тему "Россию все оскорбляют" продолжают и высокопоставленные чиновники. Председатель парламентского комитета по международным делам Леонид Слуцкий в эфире одного из каналов заявил, что Россию каждый день провоцируют и "подталкивают" к выходу из европейских международных организаций. Теперь, если РФ выйдет из Парламентской ассамблеи Совета Европы, российские зрители будут знать, что в этом виноваты страны Запада, а не Россия.

Через неделю РФ сама пригрозила выходом из ПАСЕ. То есть информационную подоплеку для такого шантажа готовили не зря.

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"Шпиономания" коснулась и заявлений на самом высоком уровне. Секретарь Совета Безопасности РФ Патрушев предупредил, что в Украине якобы действуют центры для подготовки диверсантов. Кадры из этих центров якобы могут работать на территории РФ. Также чиновник отметил, что они ждут провокаций, которые якобы могут стать поводом объявить войну России.

Итак, в мире, созданном пропагандистскими медиа, Россию весь мир провоцирует на агрессию, чтобы еще больше засыпать санкциями и затолкать под "железный занавес". Фактически во всех древних тенденциях на усиление авторитаризма начинают обвинять соседние страны, формируя яркий образ внешнего врага.

Война – это мир (с)

С другой стороны россиян активно готовят к тому, что Россия все же "ответит на провокации" и пойдет на силовое решение конфликта в лучших традициях Оруэлла.

Впереди все равно большая война. Экономический кризис, бесконечная пандемия, всюду будут восстания, остановка промышленности. Поэтому лучший выход – это большая война в Европе",

– сказал лидер российской партии "ЛДПР" Владимир Жириновский.

Пожалуй, никто бы и не заметил очередных криков Жириновского, если бы подобное не повторялось в прайм-тайм центральных телеканалов.

И хотя до этого пропагандистскую линию в России выстраивали в риторике "что угодно, лишь бы не война и возвращение девяностых", сейчас аудиторию приучают к мысли, что война – не так уж и плохо. Страх войны твердо уже называют "дамской логикой".

Россия перебросила в оккупированный Крым штурмовики:

Есть такая сейчас дамская логика что самое главное, чтобы не было войны. Она действительно очень дамская и очень несправедливая. Конечно, никому не хочется умирать и воевать. Но несмотря на эту дамскую концепцию, иногда это неизбежно. Иногда маленькая война предотвращает большую войну, – сказал ведущий Анатолий Кузичев в эфире пропагандистского ток-шоу "Время покажет" на "Первом".

Между тем в программе у тяжеловеса российской пропаганды Владимира Соловьева обсуждали возможность нанесения тактического ядерного удара, чтобы напугать Украину и НАТО.

Все больше российские пропагандисты возвращаются к проверенным шаблонам – сравнение украинцев с нацистами.

Армен, действительно ли мы видим нацистскую Украину, которая готовит свой народ к войне?

– как бы риторически спрашивает гостя ведущий пропагандистского шоу "Соловьев live" Александр Сосновский.

В программе "Вести" на канале "Россия 1" в сюжете показали "адамову голову" на украинском шевроне и сравнили с символикой нацистской дивизии "Мертвая голова", хотя подобная символика имеет христианское происхождение и широко встречается на военных флагах и символах, в частности фиксируется еще со времен Российской империи.

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На самом деле эмблема отсылает к дивизии "Черных запорожцев" армии УНР, которая существовала задолго до основания Третьего Рейха и которая не имеет никакого отношения к указанному формированию нацистов.

Далее пропагандисты начали раскручивать видео, где якобы над позициями ВСУ в Марьинке подняли флаг Вермахта. Запись появилась во время поездки Зеленского на передовую, а затем российские СМИ уже сияли заголовками "Зеленского встречали с флагами Вермахта".

Подобное видео оккупанты уже публиковали ровно два года назад по той же Марьинки и активно пиарили на центральных каналах РФ.

Есть в этой новоукраинской истории культурный аспект. Когда ключевым элементом культуры становится представление о доминировании собственной нации, а в обществе продвигается культ силы, а за ним острое желание воевать, то рождается нацизм. Все это сейчас есть в Украине, параллели с гитлеровским нацизмом – очевидны,

– сделал вывод за зрителей пропагандист Киселев.

Конечно, такие обвинения Украины в мучительной для россиян теме нацизма как бы дают моральное право властям РФ говорить с позиции силы.

С экранов регулярно звучат попытки обеспечить России casus belli (на латыни, повод для войны), чтобы в случае эскалации конфликта был готов миф для "благородного" ведения боевых действий.

В случае начала боевых действий и в случае потенциального повторения там человеческой катастрофы, похожей на Сребреницу, ни одна страна мира не останется в стороне,

– сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Резня в Сребренице – один из самых кровавых эпизодов войны в Югославии, когда в один день погибли, по оценкам, около 8 тысяч мусульман. Некоторые страны называют события в Сребренице геноцидом, а признание преступлений сербских боевиков и российских наемников геноцидом блокирует как раз Россия.

Смерть ребенка на службе российской дезинформации

С целью придания благородного тона возможной войне в российских сми начали продвигать новость о мальчике, который погиб якобы в результате удара украинского беспилотника. Таким образом постепенно появляется повод "защищать мирное население".

Сегодня укронацисты убили ребенка. Это то, чего мы ожидали, что эти звери ни перед чем не остановятся,

– сказал в эфире своего ютуб-канала пропагандист Владимир Соловьев.

Мониторинговая группа OBSE заявила, что мальчик действительно умер от взрывной травмы, однако никаких доказательств того, что устройство сбросили с беспилотника, нет. Украинская сторона предполагает, что мальчик нашел взрывчатку на улице.

Сейчас эта история очень популярна на российских телеканалах, где об убийстве мальчика с дрона говорят как об общеизвестном факте. Для большей огласки по факту смерти ребенка открыли дело в Следственном комитете РФ. Почему именно сейчас и почему именно смерть этого ребенка привлекла внимание российских следователей – вопрос риторический.

Историю с мальчиком даже пытались продвинуть за границей. Спикер Госдумы Володин предложил исключить Украину из Совета Европы якобы за убийство ребенка.

"Щедрые подарки"

Войну на Донбассе Россия называет внутренними делами Украины, хотя политики постоянно напоминают о возможности "уничтожить Украину как государство" в случае наступления на неподконтрольные территории.

Чтобы оправдать возможную войну, российская власть вспомнила нарратив о "русских подарках" в виде территорий, которые якобы есть сейчас в составе многих бывших советских республик. По словам президента РФ Путина, "никто не посмеет использовать эти щедрые подарки против самой России".

В Украине такими "подарками" кремлевские пропагандисты считают всю Юго-восточную часть страны, что также подкрепляет претензии РФ на ведение боевых действий.

Все это, от Херсона до Харькова – это русские земли. Под русскими мы понимаем всех, кто себя таковым считает,

– сказал русский пропагандист Семен Багдасаров.

Сейчас в Донецке готовят международный форум "Единство русских", где представители непризнанных "республик" и гости из РФ будут говорить о защите прав русскоязычных и о том, как якобы нарушают права русских (по национальности) в Украине.

Пропагандисты тем временем говорят о Донбассе уже как о российской территории и настаивают на том, что якобы сами российские налогоплательщики заинтересованы ее защищать.

Это (украинские войска, – ред) угроза, и мы должны на нее реагировать. Чтобы русский народ не сказал: а зачем мы деньги платим, если украинские танки уже прорвались под Донецк,

– сказал российский журналист Виктор Баранец в эфире "Соловьев live".

Разогрев Кремля

Все приведенные кейсы выглядят как разогрев людей перед предстоящей полномасштабной войной с Украиной и НАТО. Однако это также может быть частью кремлевской политики запугивания, чтобы Киев охотнее шел на политические уступки.

В любом случае расслабляться рано. Кремль фактически уже готовит информационную почву для масштабного конфликта, который в современном мире не менее важен для успешной военной кампании, чем танки и артиллерия.