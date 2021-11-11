Пропагандисты Кремля в истерике из-за самолета-разведчика США в Черном море

Сначала самолеты и корабли США вызвали беспокойство у главы Кремля Владимира Путина. Также об этом заговорили пропагандисты и заявили, мол, раньше так близко "не приближались".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия беспокоится из-за разведывательных самолетов НАТО. Пропагандисты в традиционной манере также забеспокоились.

К теме Путин "обеспокоен" кораблями НАТО в Черном море

Пропагандистов беспокоит самолет НАТО над Черным морем

Пропагандисты Кремля в истерике из-за самолетов-разведчиков НАТО. Там описали эту ситуацию в традиционном для них стиле. Им якобы уже сообщили о самолете разведки наземных целей и управления нанесением ударов Е-8С.

По словам пропагандистов, он якобы на этот раз приблизился близко "к границе". В частности говорилось о том, что это было ближайшее расстояние. Однако пропагандистка назвала Крым российским, хотя это украинская территория.

Этот самолет США, по словам Ольга Скабеевой, якобы сопровождала российская техника.

Пропагандисты снова отметились скандальными заявлениями: смотрите видео​

В частности, по их мнению, над Черным морем есть 3 разведывательных самолета НАТО.

Реакция НАТО

В штабе Военно-воздушных сил НАТО не сообщали о маневрах самолетов в Черном море 10 ноября. Зато проводили учения американских истребителей F-15 Eagle у берегов Болгарии и Румынии 8 ноября.

Кратко о последних заявлениях пропагандистов