Пропагандисты возмущаются, почему в бой бросают "ментов": кто тогда на второй линии

Российские пропагандисты задаются вопросом, почему их армия пытается воевать "минимальным образом". Они обращаются по этому поводу к военному руководству.

Россияне возмущены тем, что удар берут на себя не военные, а росгвардейцы. Об этом пропагандисты пишут в соцсетях, сообщает 24 канал.

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В россии возмущаются, почему в бой бросают "ментов"

Почему каждый раз первый удар врага на себя – к тому же превосходящего силами врага – в населенных пунктах на линии боевого столкновения (Давыдов Брод, Балаклея, Красный Лиман) принимают не военные, а росгвардейцы? Врага встречают и дают ему отпор не элитные части из россии, а по сути полицейские,

– рассуждают пропагандисты.

В россии не понимают, как после того, что произошло на Харьковщине, армия оккупантов "старается воевать минимальным образом, бросая в жерло "врагу" слабо подготовленных "ментов".

Россияне называют это "цирком"

Жители россии считают происходящее "бл*дским цирком":

"У меня уже просто нет слов, что вообще происходит. Бл*дский цирк"

"Потому что у нас нет сил им ответить, коротко и ясно"

"Пизд*ц какой-то. Вторая линия обороны, пожалуй, вообще пейзаны с вилами"

"1) Предательство. 2) Договорняк (по сути равен предательству, только со стороны высокой власти, что гораздо хуже первого пункта. 3) Хитрый план"

"Как бы это жестоко ни звучало, но они исполняют здесь роль "мобиков" в ВСУ, а из армейцев делается резерв, который и подходит к таким частям в случае атаки"

"Сливают актив, чтобы потом в Москве некому было задавать подобные вопросы"

Росгвардия ходит на ротацию каждые 45 дней

В путинской армии назревают конфликты. Пока большинство военных находятся на войне в Украине еще с конца февраля, у росгвардии – очевидные привилегии. Это вызывает возмущение у других подразделений.

В росгвардии – нововведения, которые значительно выделяют это формирование среди других. Об этом сообщили 24 каналу источники в спецслужбах Украины.

росгвардейцы приезжают воевать в Украину всего на 45 суток. Затем они идут в ротацию. Такая ситуация – очень не нравится тем военным государства-агрессора, которые с конца февраля не могут добиться ни отпуска, ни ротации. В путинской армии доходит даже до выяснения отношений и конфликтов.

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