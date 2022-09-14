Росіяни обурені тим, що удар беруть на себе не військові, а росгвардійці. Про це пропагандисти пишуть у соцмережах, інформує 24 канал.
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У росії обурюються, чому у бій кидають "мєнтів"
Чому щоразу перший удар ворога на себе – до того ж ворога, що перевершує силами, – у населених пунктах на лінії бойового зіткнення (Давидів Брід, Балаклія, Червоний Лиман) приймають не військові, а росгвардійці? Ворога зустрічають і дають йому відсіч не елітні частини зс росії, а по суті поліцейські,
– міркують пропагандисти.
У росії не розуміють, як після того, що відбулось на Харківщині, армія окупантів "намагається воювати мінімальним чином, кидаючи в жерло "ворогові" слабо підготовлених "мєнтів".
Росіяни називають це "цирком"
Жителі росії вважають те, що відбувається, "бл*дським цирком":
- "У мене вже просто немає слів, що взагалі відбувається. Бл*дський цирк"
- "Тому що у нас немає сил їм відповісти, коротко та ясно"
- "Пизд*ць якийсь. Друга лінія оборони, мабуть, взагалі пейзани з вилами"
- "1) Зрада. 2) Договорняк (що по суті дорівнює зраді, тільки зі сторони високої влади, що набагато гірше за перший пункт. 3) Хитрий план"
- "Як би це жорстоко не звучало, але вони виповнюють тут роль "мобіків" у ВСУ, а з армійців робиться резерв, який і підходить до таких частин у разі атаки"
- "Зливають актив, щоб потім у Москві не було кому ставити подібні питання"
Росгвардія ходить на ротацію кожні 45 днів
У путінській армії назрівають конфлікти. Поки більшість військових перебувають на війні в Україні ще з кінця лютого, у росгвардії – очевидні привілеї. Це викликає обурення в інших підрозділів.
У росгвардії – нововведення, які значно виділяють це формування з-поміж інших. Про це повідомили 24 каналу джерела в спецслужбах України.
росгвардійці приїжджають воювати в Україну лише на 45 діб. Потім вони ідуть на ротацію. Така ситуація – дуже не до вподоби тим військовим держави-агресорки, які з кінці лютого не можуть добитись ані відпустки, ані ротації. У путінській армії доходить навіть до з'ясування стосунків та конфліктів.
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