Росіяни обурені тим, що удар беруть на себе не військові, а росгвардійці. Про це пропагандисти пишуть у соцмережах, інформує 24 канал.

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У росії обурюються, чому у бій кидають "мєнтів"

Чому щоразу перший удар ворога на себе – до того ж ворога, що перевершує силами, – у населених пунктах на лінії бойового зіткнення (Давидів Брід, Балаклія, Червоний Лиман) приймають не військові, а росгвардійці? Ворога зустрічають і дають йому відсіч не елітні частини зс росії, а по суті поліцейські,

– міркують пропагандисти.

У росії не розуміють, як після того, що відбулось на Харківщині, армія окупантів "намагається воювати мінімальним чином, кидаючи в жерло "ворогові" слабо підготовлених "мєнтів".

Росіяни називають це "цирком"

Жителі росії вважають те, що відбувається, "бл*дським цирком":

"У мене вже просто немає слів, що взагалі відбувається. Бл*дський цирк"

"Тому що у нас немає сил їм відповісти, коротко та ясно"

"Пизд*ць якийсь. Друга лінія оборони, мабуть, взагалі пейзани з вилами"

"1) Зрада. 2) Договорняк (що по суті дорівнює зраді, тільки зі сторони високої влади, що набагато гірше за перший пункт. 3) Хитрий план"

"Як би це жорстоко не звучало, але вони виповнюють тут роль "мобіків" у ВСУ, а з армійців робиться резерв, який і підходить до таких частин у разі атаки"

"Зливають актив, щоб потім у Москві не було кому ставити подібні питання"

Росгвардія ходить на ротацію кожні 45 днів

У путінській армії назрівають конфлікти. Поки більшість військових перебувають на війні в Україні ще з кінця лютого, у росгвардії – очевидні привілеї. Це викликає обурення в інших підрозділів.

У росгвардії – нововведення, які значно виділяють це формування з-поміж інших. Про це повідомили 24 каналу джерела в спецслужбах України.

росгвардійці приїжджають воювати в Україну лише на 45 діб. Потім вони ідуть на ротацію. Така ситуація – дуже не до вподоби тим військовим держави-агресорки, які з кінці лютого не можуть добитись ані відпустки, ані ротації. У путінській армії доходить навіть до з'ясування стосунків та конфліктів.

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