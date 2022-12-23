"Черная дыра": россияне создали масштабную кампанию по дискредитации Зеленского и Украины

Российские пропагандисты пытались дискредитировать президента Владимира Зеленского и Украины. Они создавали целый комплекс фейков и распространяли их на иностранную аудиторию, чтобы снизить поддержку нашего государства.

Главный нарратив россиян назывался "Зеленский и Украина – черная дыра, всасывающая деньги Запада". Информационную среду проанализировал Центр противодействия дезинформации. 24 канал.

Кстати говоря Унифицируют всю ложь: российские историки пишут учебник под редакцией Кремля

Россияне хотели, чтобы Запад отвернулся от Украины

У пропагандистов была цель – они хотели взорвать западную помощь Украине. Специалисты определили основные задачи российской кампании:

подрыв предоставления финансовой помощи от ЕС и США;

Подрыв оказания помощи от компании SpaceX;

подрыв предоставления военно-технической помощи от стран Запада;

Дискредитация западных программ по восстановлению Украины.

Основные актеры:

Российский пропагандист – Владимир Соловьев;

Вражеский информационный ресурс – Царьград ТВ;

Вражеский информационный ресурс – Украина.ру;

Враждебный информационный ресурс – RT Россия;

Враждебный информационный ресурс – Media Post.



Распространение пропаганды

Нарратив "Зеленский – черная дыра"

Пропагандистская кампания началась 3 июня 2022 года. В тешерам-канале "Кремлёвская прачка" была публикация о выделении Украине финансовой поддержки от США и Европы в 40 и 9 миллиардов долларов. Пропагандисты пытались продвинуть тезис, мол, "почему западные партнеры должны предоставлять деньги Зеленскому и стране, где эти деньги разворуют и не вернут".

Приводили так называемые "доказательства", где шел видеоряд, демонстрирующий "реалии" украинской армии, а именно недостаток оружия, экипировки и т.д. То есть россияне хотели продвинуть 2 ложных утверждения:

Украина – коррумпированное государство;

Западная помощь разворовывается.

К слову, сам канал Кремлёвская прачка сотрудничает с ФСБ каналами и проводит активную деятельность в этой сети. Он активно репостит и цитирует личный канал пропагандиста Соловьева.

Уже 7 июля в телеграмме MediaPost вышла публикация с заголовком: "В черную дыру. Конференция по восстановлению Украины". Там рассказывали об восстановлении Украины и возможностях передачи Украине замороженных российских активов. Оккупанты снова пытались продвигать тезис о якобы "коррумпированности Украины". Кроме того, звучали намеки, что "Западу не стоит терять свою репутацию через Украину".

Оккупанты врали о "хищении западного оружия"

Аналитики привели пример еще одного материала. 7 августа 2022 года вышла публикация на канале "Специально для RT", где тоже говорилось о "черной дыре". Основной вымысел был, якобы "западное оружие не доходит до фронта"

Пропагандисты традиционно манипулировали заявлениями Энди Милборна и Донателлы Ровера. Фразы, по методике, вырывали из контекста.

Фейковое видео

Далее оккупанты принялись распространять в соцсетях материалы, дискредитирующие Украину и непосредственно президента Владимира Зеленского.

Главной темой публикаций является видео с утермаркой FOX News digital, якобы снятое на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. В нем Зеленского цинично сравнивают с черной дырой.

"Марс – это не шоколад. Млечный путь (Milky Way) – это тоже не шоколад. Черная дыра – один парень из Украины", – говорится в рекламе.



Скриншот с видео

Автором указанной рекламы называют American Museum of Natural History. Подтвердить или опровергнуть это не удалось, но об этом утверждают и российские информационные ресурсы, публикующие ролик. Однако распространяли его только российские ресурсы, а также страницы ведомств. К примеру, посольство России в Великобритании.

Фейеовые обложки журналов

Пропагандисты пошли дальше. С сентября в сети начали появляться фотографии карикатурных обложек журналов, которые также дискредитируют украинского лидера. Оказалось, что большинство – фейки. Это подтверждали специализированные в борьбе с дезинформацией государственные органы и общественные организации.

Кстати, 3 из 4 фейковых обложек созданы под именем испанского сатирического журнала El Jueves и только одна от имени немецкого литературно-художественного ежемесячного журнала политической сатиры Titanic. Наратив то же - "Зеленский - черная дыра".

Кстати, распространяли пропаганду на своих ресурсах, а также с помощью ботов.

Фейковые обложки журналов / Фото из российских телеграмм-каналов:

После псевдообложек пошли фотографии разноплановых граффити, в которых Зеленского изображают как нечто, поглощающее бесконечное количество денег. Такие материалы распространялись с ноября.

Кстати, первоисточником фотографий была фейковая страница в инстаграмме "Typical Optical". Создали ее в ноябре для поддержки этой информационной кампании.

Фейковые граффити / Фото из инстаграммы "Typical Optical":