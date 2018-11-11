Пропагандисты показали, как Трамп не пожал руку Порошенко в Париже

В основном российские пропагандистские ресурсы распространили видео, на котором видно, что президент США Дональд Трамп не поздоровался с украинским коллегой Петром Порошенко во время торжеств по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

На кадрах, в частности, четко видно, что хозяин Белого дома поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона с женой, поздоровался с канцлером Германии Ангелой Меркель и еще несколькими мировыми лидерами, а украинского гаранта проигнорировал, хотя они находились на достаточно близком расстоянии.

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Трамп проигнорировал Порошенко в Париже: смотрите видео

Впоследствии Президент Украины в ответ на упрек пропагандистов относительно этого выкрикнул, что они врут.

"Все, что вы говорите – это ложь. Все, что говорит российское телевидение", – подчеркнул он.

Раздражение президента Украины Петра Порошенко можно понять - руку ему Дональд Трамп действительно не пожал. pic.twitter.com/05UKTf4zI7 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 November 2018

Добавим, что в Париже сейчас находятся более 60 глав государств и правительств, а именно президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Напомним, вечером 11 ноября в Париже Петр Порошенко провел трехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Основной темой встречи стало проведение на оккупированном Донбассе так называемых "выборов" нового вожака.