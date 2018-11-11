Пропагандисты показали, как Трамп не пожал руку Порошенко в Париже
В основном российские пропагандистские ресурсы распространили видео, на котором видно, что президент США Дональд Трамп не поздоровался с украинским коллегой Петром Порошенко во время торжеств по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.
На кадрах, в частности, четко видно, что хозяин Белого дома поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона с женой, поздоровался с канцлером Германии Ангелой Меркель и еще несколькими мировыми лидерами, а украинского гаранта проигнорировал, хотя они находились на достаточно близком расстоянии.
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Трамп проигнорировал Порошенко в Париже: смотрите видео
Впоследствии Президент Украины в ответ на упрек пропагандистов относительно этого выкрикнул, что они врут.
"Все, что вы говорите – это ложь. Все, что говорит российское телевидение", – подчеркнул он.
Добавим, что в Париже сейчас находятся более 60 глав государств и правительств, а именно президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.
Напомним, вечером 11 ноября в Париже Петр Порошенко провел трехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Основной темой встречи стало проведение на оккупированном Донбассе так называемых "выборов" нового вожака.
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