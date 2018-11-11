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      Пропагандисты показали, как Трамп не пожал руку Порошенко в Париже

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      Трамп проигнорировал Порошенко в Париже: Президент Украины говорит, что это ложь
      Трамп проигнорировал Порошенко в Париже: Президент Украины говорит, что это ложь / 24 канал

      В основном российские пропагандистские ресурсы распространили видео, на котором видно, что президент США Дональд Трамп не поздоровался с украинским коллегой Петром Порошенко во время торжеств по случаю 100-летия со дня окончания Первой мировой войны.

      На кадрах, в частности, четко видно, что хозяин Белого дома поприветствовал президента Франции Эммануэля Макрона с женой, поздоровался с канцлером Германии Ангелой Меркель и еще несколькими мировыми лидерами, а украинского гаранта проигнорировал, хотя они находились на достаточно близком расстоянии.

      Читайте также: Трамп и Путин все же поговорили в Париже: какой получилась встреча президентов

      Трамп проигнорировал Порошенко в Париже: смотрите видео

       

      Впоследствии Президент Украины в ответ на упрек пропагандистов относительно этого выкрикнул, что они врут.

      "Все, что вы говорите – это ложь. Все, что говорит российское телевидение", – подчеркнул он.

      Добавим, что в Париже сейчас находятся более 60 глав государств и правительств, а именно президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

      Напомним, вечером 11 ноября в Париже Петр Порошенко провел трехсторонние переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Основной темой встречи стало проведение на оккупированном Донбассе так называемых "выборов" нового вожака.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Франции Дональд Трамп Петр Порошенко Новости США
      Источник: 24 Канал
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