Пропагандисти показали, як Трамп не потиснув руку Порошенку у Парижі

Здебільшого російські пропагандистські ресурси поширили відео, на якому видно, що президент США Дональд Трамп не привітався з українським колегою Петром Порошенком під час урочистостей з нагоди 100-річчя з дня завершення Першої світової війни.

На кадрах, зокрема, чітко видно, що господар Білого дому привітав президента Франції Еммануеля Макрона з дружиною, привітався з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і ще кількома світовими лідерами, натомість українського гаранта проігнорував, хоча вони перебували на досить близькій відстані.

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Трамп проігнорував Порошенка у Парижі: дивіться відео

Згодом Президент України у відповідь на закид пропагандистів щодо цього викрикнув, що вони брешуть.

"Все, що ви говорите – це брехня. Все - що говорить російське телебачення", – наголосив він.

Раздражение президента Украины Петра Порошенко можно понять - руку ему Дональд Трамп действительно не пожал. pic.twitter.com/05UKTf4zI7 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 November 2018

Додамо, що загалом у Парижі зараз перебувають понад 60 очільників держав і урядів, зкорема президент Росії Володимир Путін і прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

Нагадаємо, увечері 11 листопада у Парижі Петро Порошенко провів тристоронні переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном і федеральним канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Основоною темою зустрічі стало проведення на окупованому Донбасі так званих "виборів" нового ватажка.