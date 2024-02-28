28 декабря, около 21:00 в телеграм-каналах и соцсетях жители Крыма начали писать, что у них нет света. В частности, темнота частично охватила Евпаторию и Севастополь, – информирует 24 Канал.
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Крым и тьма
Некоторое время оккупационная власть не комментировала причин проблем с током на территории полуострова. Однако в Севастопольэнерго в конце концов сообщили, что 16:14 "посторонняя организация" повредила кабельную линию напряжения в 6 000 вольт, когда проводила "несогласованные работы".
Это привело к аварийному прекращению электроснабжения потребителей четырех трансформаторных подстанций 6 до 0,4 киловольта. Севастопольэнерго заверило, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить подачу тока как можно скорее.
Независимо от того как быстро удастся починить электросеть, можно констатировать с уверенностью: с 2014 года Крымский полуостров охватила темень. Территорию Украины захватили российские захватчики, которые ежедневно доказывают, что законы ведения войны им не писаны.
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Другие проблемы полуострова
- Вечером 26 февраля крайне неспокойно было в Севастополе – местные слышали около 6 взрывов, информация о чем начала сразу появляться в телеграм-каналах. Оккупанты пытались успокоить жителей, заявляя, что паниковать не стоит, ведь это якобы работают вооруженные силы России. Следует акцентировать, что было громко, в частности, в районе Казачьей бухты.
- В то же время под большим вопросом остается функционирование Крымского моста. В Киеве уже не раз предупреждала оккупантов, что незаконно построенная переправа сможет долго существовать, а гражданскому населению советовали вообще им не пользоваться. Собственно, Украина несколько раз повторяла, в частности для международного сообщества, что этот мост является легитимной целью для нашей армии.