28 грудня, близько 21:00 у телеграм-каналах та соцмережах жителі Криму почали писати, що в них нема світла. Зокрема, темрява частково охопила Євпаторію та Севастополь, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Домовились не здаватись живими: шокуючі деталі рейдової операції в Криму, яку очолював Буданов

Крим і темрява

Певний час окупаційна влада не коментувала причин проблем зі струмом на території півострова. Однак у Севастопольенерго зрештою повідомили, що 16:14 "стороння організація" пошкодила кабельну лінію напруги у 6 000 вольтів, коли проводила "неузгоджені роботи".



Це призвело до аварійного припинення електропостачання споживачів чотирьох трансформаторних підстанцій 6 до 0,4 кіловольта. Севастопольенерго запевнило, що фахівці роблять усе можливе, аби відновити подачу струму якомога скоріше.

Незалежно від того як швидко вдасться полагодити електромережу, можна констатувати з упевненістю: з 2014 року Кримський півострів охопила темрява. Територію України захопили російські загарбники, які щодня засвідчують, що закони ведення війни їм не писані.

Важливо! Президент України цими днями, у 10-ту річницю від захоплення ворогом півострова, наголошував: "Усе почалося саме з Криму – цей російський реваншизм, ця російська війна. І саме там, у Криму, російське зло має зазнати ключової поразки". Увесь світ, який стоїть на боці світла, щиро вірить, що ці його слова будуть пророчими.

Дивіться також "Тигр на папері" – готуватися до найгіршого․ Які шанси в Європи вистояти у війні без США?

Інші проблеми півострова