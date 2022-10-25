Жители Ровно снова без света: электросети не выдерживают нагрузку

Во всех регионах Украины последние недели проблемы с электроснабжением. Городской глава Ровно сообщил, что произошла авария, поэтому внезапно исчез ток во многих домах.

Недавно Ровненская ОВА публиковала график отключений света в регионе. Было это вчера, а уже сегодня днем, 25 октября, стало ясно, что соблюдать распорядок не получится из-за "внеплановой" аварии.

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Как прокомментировал ситуацию мэр

Городской глава Ровно сообщил, что свет исчез из-за аварийной ситуации на одной из подстанций. Пока неизвестно, что послужило причиной аварии и как долго не будет тока.

К сожалению, большая часть города осталась без электроснабжения. Соблюдение графиков отключений и подключений на данный момент под вопросом. Энергетики работают над решением проблемы,

– написал чиновник.

Кроме того, он попросил с пониманием отнестись к возникшей ситуации и максимально уменьшить потребление электричества, когда оно появится.

Еще одно отключение

Впоследствии, в 17:13, Третяк отметил, что обесточен микрорайон Юбилейный. Кроме этого, проблемы с электроэнергией могут быть на Северном.

Вечером в Ровно ожидается еще одно отключение – из-за выведения на ремонт абонентской подстанции. По информации Ровнооблэнерго, ориентировочное время отключения света – с 18:00 до 20:00, – написал Третяк.

Руководитель ОВА Виталий Коваль добавил, что отключение сделает невозможной подачу электроэнергии в большинство районов Ровно и прилегающих населенных пунктов. Он подчеркнул, что после российских атак есть дефицит мощности, сети не выдерживают нагрузки.

По состоянию на 20:30 без света остается:

центральная часть Ровно,

части улиц Степана Бандеры,

Елены Телиги,

Видинской,

Соборной,

Киевской,

район Покровского собора,

микрорайон 'На Счастливом'.

Возобновить электроснабжение планируют до 23 часов.

Жалобы людей в сети

Иногда создается впечатление, что люди не понимают, что оккупанты уничтожили большую часть критической инфраструктуры Украины, поэтому в областях могут иногда возникать проблемы с электроснабжением. По словам экспертов, только с начала октября Россия смогла повредить 40% энергосистемы Украины.

В комментариях к посту Третяка по поводу аварии на подстанции можно прочитать немало негативных отзывов людей, которые не удовлетворены графиками отключений тока, самой аварией и многим другим:

"Ну что? как всегда, оперативно и вовремя, спасибо".

"Ну классически Северный снова с 8 утра втыкает без света и нормальной связи".

"На ул. Гагарина есть торговые точки, там нет света с утра, как людям работать скажите, пожалуйста!!!???"

"Ну это уж слишком, одни районы со светом, а здесь постоянно аварийное отключение, то сделайте, чтобы на других районах было аварийное отключение, а на Северном пусть включат".

Однако были в комментариях и сознательные жители Ровно, которые с пониманием отнеслись к ситуации. Многие из них отмечали, что украинские защитники на протяжении 9 лет сидят в окопах. Иногда у них нет не только света, а возможности помыться или нормально поесть.

Не забывайте, что нужно экономить электроэнергию. Это поможет стабилизировать ситуацию с энергосетями.



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