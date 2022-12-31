Пять российских офицеров исчезли после отказа воевать в Украине, – Astra

Российские офицеры, отказавшиеся воевать на войне в Украине, исчезли. В последний раз они выходили на связь, когда их бросили в подвал.

Истории российских офицеров поведали их родные. Все россияне отказались воевать на войне в Украине в июле 2022 года.

Заметьте "Новые мобилизованные будут завидовать предыдущим": изменит ли мобилизация в России ситуацию на фронте

Что известно о пропавших россиянах

Участвовать в войне против Украины отказались Руслан Леванов, Александр Свечихин, Дмитрий Щербинкин, Сергей Иванов (фамилия изменена) и Дмитрий Волков.

Мать 27-летнего Леванова рассказала, что ее сын отказался воевать, когда ему дали приказ: "Взять боевую точку любой ценой. Брать количеством, без какой-либо военной тактики, без подручных средств".

Более того, во время последнего боя комбат их покинул, сказав, что якобы идет за помощью. Именно после этого Леванов и написал рапорт. Его фотографию он отправил матери.

Заявление Леванова, который сказал, что не будет воевать из-за разочарования в вооруженных силах России

Волков отказался по аналогичной причине – у него из 30 человек осталось 7. Свичихин захотел перевестись под командование во вторую часть, потому что их осталось мало.

Офицеров пытались "перевоспитать"

Из сообщений офицеров родным известно, что всех пятерых отправили во временно оккупированную Брянку на территории так называемой квазиреспублики в Луганской области. Там есть так называемый "центр психологической обработки".

В официальных ответах ведомств российские чиновники называют его "Центром восстановления боевой стойкости военнослужащих".

По данным матери Волкова, их там унижали, оскорбляли, угрожали избиением. Щербинкин писал родным, что их пытаются испугать. Но родственники вспоминают, что он был эмоционально устойчив и писал, что решение принял и менять его не будет.

Алчевск, подвал и отговорки

Вероятно, после "неудачного" воспитания, военных 10 июля перевезли в военную комендатуру во временно оккупированный Алчевск в Луганской области. Оттуда – в подвал.

Леванов писал матери, что возле них поставили охрану, в подвале сыро, спать негде, просто голый пол, еды и воды – нет: "Сказали, что здесь к особым указаниям".

Щербинкин написал матери: "Нам дали два дня подумать. Если я через 2 дня не выйду на связь, то поднимай "кипиш", пиши во все инстанции, значит, что-то пошло не так".

Впоследствии офицеры перестали выходить на связь. Родные пропавших уехали в Ростов, где замполит Евгений Мазунин сказал: "Все хорошо и ребята вернулись в бои". Якобы в составе 57-й бригады. Однако, на каком направлении, матерям Леванова и Иванова не ответили.

Пропаганда придумала "два варианта" гибели

После обращения жены Волкова замполит 57 бригады Игорь Горюшкин месяц якобы "искал" офицеров. Впоследствии он сказал, что в его бригаду они не попадали, а о подвалах ничего не знает.

Другие российские военные, которые тоже прошли через Брянку, однако согласились воевать и выжили, считают, что Горюшкин точно знал о подвалах.

Впоследствии родным сказали, что якобы 23 июля Дмитрий Щербинкин погиб в результате "прямого попадания снаряда калибра 152 миллиметра на открытой местности". Так родным отвечали до 14 августа 2022 года.

Когда мать Леванова в сентябре 2022 года снова приехала в Луганск, появился "документ" – выписка в журнале боевых действий о том, что все пятеро офицеров погибли 20 июля.

В результате артиллерийского обстрела по позициям бригады подразделений ЧВК состав боеприпасов ЧВК в населенном пункте Нижнее Покровское (85373), в связи с детонацией боеприпасов, здание полностью уничтожено. По словам очевидцев, в здании находилось 5 человек, пока местонахождение военнослужащих не установлено,

– говорится в так называемом "документе".

Однако как Щербинкин мог погибнуть дважды с разницей в три дня родным не рассказали. Его матери сказали, что якобы обнаружили останки "ее сына".

Добавили, дескать, "узнали" его по "части лица". Как это возможно, после взрыва и после того, как тело месяц лежало летом, ей не объяснили. Где остатки следователь так будто бы не знает.

Военный, которого тоже держали в Брянке, а потом вывезли в подвал вспомнил, что приехали люди в масках, завязали им глаза и руки. В подвале держали двое или трое суток с завязанными руками.

Тех, кто не соглашался, избивали. Угрожали нам оружием. Дали понять, что либо туда (на передовую – 24 канала), либо никуда вообще – вас убьют и никто искать не будет. Война все спишет, как говорится,

– вспомнил захватчик.

Именно поэтому он и все остальные, кто с ним были, согласились воевать. Их бросили в 57 бригаду.