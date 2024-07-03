Пропавшего в мае журналиста Лапшина нашли мертвым

Журналиста Александра Лапшина из Харькова 29 июня нашли мертвым. Ровно месяц назад он исчез при странных обстоятельствах.

Все это время медийщик находился в розыске. Сейчас руководитель следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов подтвердил его смерть.

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Харьковского журналиста Александра Лапшина нашли мертвым

30 мая 2024 года в полицию поступило заявление от родственников Александра, что он без вести пропал. Полиция начала расследование. 29 июня к нам поступила информация от прохожего, обнаружившего тело на веревке с признаками суицида в районе Сортировки,

– рассказал Болвинов.

Правоохранители были обязаны установить личность погибшего, потому что этот мужчина находился там долгое время и визуально подтвердить, кто этот человек невозможно. По его словам, в кармане была записка, но из-за жары ее невозможно было прочесть.

"Вероятно, это была предсмертная записка. Полиция отобрала ДНК у отца Александра, мы получили результаты о совпадении этого тела и ДНК отца. У нас сегодня есть такие результаты, уже мы сообщили об этом семье Александра", – сказал он.

Начальник следственного управления утверждает, что официальную причину смерти удастся установить после судебно-медицинской экспертизы, однако, как пояснил он, есть основания полагать, что человек, чье тело обнаружили в посадке, покончила с собой.

Как рассказал руководитель поисково-спасательного отряда общественной организации "Роза на руке" Александр Гуманюк 29 июня волонтеры и неравнодушные люди собрались прочесывать территорию возле дома мужчины, успели пройти часть.

К сожалению, тело обнаружили местные жители, они нас набрали, сказали, мы приехали. Это где-то в полутора километрах от места его проживания. Мы держали информационную тишину, чтобы имели возможность работать следователи и сообщить семье,

– говорит он.

Подробности об исчезновении журналиста

Редакциявыражает искренние соболезнования родным и близким журналиста.

Известно, что Лапшин жил один, с самого начала полномасштабной войны волонтеры. Он писал и снимал ход российско-украинской войны, в частности, несколько его материалов опубликовала "Украинская правда".

Как отмечали родные журналиста, ничего не указывало на то, чтобы у него были какие-либо проблемы. Накануне Александр общался с семьей, и все было хорошо. Обычно он никогда не покидал телефон и всегда был на связи.