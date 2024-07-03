Увесь цей час медійник перебував у розшуку. Наразі керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов підтвердив його смерть.

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Харківського журналіста Олександра Лапшина знайшли мертвим

30 травня 2024 року до поліції надійшла заява від родичів Олександра, що він безвісти зник. Поліція почала розслідування. 29 червня до нас надійшла інформація від перехожого, який виявив тіло на мотузці з ознаками суїциду в районі Сортировки,

– розповів Болвінов.

Правоохоронці були зобов'язані встановити особу загиблого, бо цей чоловік там перебував довгий час і візуально підтвердити, хто ця людина неможливо. За його словами, у кишені була записка, але через спеку її неможливо було прочитати.

"Ймовірно, це була передсмертна записка. Поліція відібрала ДНК у батька Олександра, ми отримали результати про збіг цього тіла і ДНК батька. Ми сьогодні маємо такі результати, вже ми повідомили про це родині Олександра", – сказав він.

Начальник слідчого управління стверджує, що офіційну причину смерті вдасться встановити після судово-медичної експертизи, однак, як пояснив він, є підстави вважати, що людина, чиє тіло знайшли в посадці, вкоротила собі віку.

Як розповів керівник пошуково-рятувального загону громадської організації "Троянда на руці" Олександр Гуманюк 29 червня волонтери та небайдужі люди зібралися прочісувати територію поблизу будинку чоловіка, встигли пройти частину.

На жаль, тіло знайшли місцеві жителі, вони нас набрали, сказали, ми приїхали. Це десь за півтора кілометра від місця його проживання. Ми тримали інформаційну тишу, щоб мали змогу працювати слідчі й повідомити родину,

– каже він.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким журналіста.

Деталі щодо зникнення журналіста

Відомо, що Лапшин жив один, від початку повномасштабної війни волонтери. Він писав та знімав перебіг російсько-української війни, зокрема декілька його матеріалів опублікувала "Українська правда".

Як зазначали рідні журналіста, нічого не вказувало на те, щоб у нього були якісь проблеми. Напередодні Олександр спілкувався із сім'єю та все було добре. Зазвичай він ніколи не залишав телефон і завжди був на зв’язку.