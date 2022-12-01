Об этом 24 каналу рассказал молдавский журналист издания RISE Moldova Владимир Тхорик. По его словам, Россия ведет против Молдовы гибридную войну.

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Политтехнологи, обслуживающие пророссийских политиков, пытаются использовать в своих интересах проблемы с энергообеспечением, возникающие у молдавских потребителей из-за ракетных атак России по Украине.

Вину за энергетический кризис пытаются повесить на режим Санду. То есть эти проблемы связывают якобы с некомпетентностью молдавской власти,

– отметил Тхорик.

Проплачены митинги против власти

Как сообщил журналист, протесты в последнее время проходят довольно вяло и пока не представляют большой угрозы. У организаторов митингов был проведен обыски. Правоохранительные органы Молдовы нашли кучу наличных денег, которую платили людям за участие в акциях протеста.

Не секрет, что эти протесты были проплачены. Людям платили по 15 – 20 евро в день. Такую сумму они получали за несколько часов стояния в центре Кишинева и имитацию возмущения якобы "антинародной" политикой Майи Санду,

– рассказал Тхорик.

Сколько платят участникам антиправительственных протестов

Журналист добавил, что это неплохие суммы, если сравнивать их со средними доходами жителей Молдовы.

Средняя пенсия в Молдове составляет около 100 евро.

Средняя зарплата составляет 400 евро.

"Это достаточно неплохо – 20 евро в день. Если человек приходил 10 дней на митинги, это уже 200 евро. Это полмесячной зарплаты работающего человека", – отметил Тхорик.

По его словам, таким "заработком" пользовались люди, у которых нет никаких других источников прибыли.

"Находятся тысячи желающих за деньги покричать "Долой Майю Санду!"

Тхорик добавил, что жители Приднестровья зарабатывают около 200 евро в месяц. В столице Молдовы – Кишиневе – средняя зарплата по состоянию на вторую половину 2022 года составляет 450 евро, то есть вдвое больше, чем на подконтрольной России территории.

Однако в основном на митинги в Кишинев привозят жителей из правобережной Молдовы, живущих на территории, контролируемой конституционными властями. Даже там находятся тысячи желающих приехать и заработать на митингах, покричав: "Долой Майю Санду!",

– сказал журналист.

Владимир Тхорик рассказал о протестах в Молдове: смотрите видео

Ситуация в Молдове: коротко