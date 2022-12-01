Про це 24 каналу розповів молдовський журналіст видання RISE Moldova Володимир Тхорик. За його словами, Росія веде проти Молдови гібридну війну.

Читайте також У Молдові запустили флешмоб "У темряві, але без вас"

Політтехнологи, які обслуговують проросійських політиків, намагаються використати у своїх інтересах проблеми з енергозабезпеченням, які виникають у молдовських споживачів через ракетні атаки Росії по Україні.

Провину за енергетичну кризу намагаються повісити на режим Санду. Тобто ці проблеми пов'язують нібито з некомпетентністю молдовської влади,

– зазначив Тхорик.

Проплачені мітинги проти влади

Як повідомив журналіст, протести останнім часом проходять доволі мляво і наразі не становлять великої загрози. У організаторів мітингів провели обшуки. Правоохоронні органи Молдови знайшли купу готівки, яку платили людям за участь в акціях протесту.

Не таємниця, що ці протести були проплачені. Людям платили по 15 – 20 євро за день. Таку суму вони отримували за кілька годин стояння у центрі Кишинева та імітацію обурення нібито "антинародною" політикою Майї Санду,

– розповів Тхорик.

Скільки платять учасникам антиурядових протестів

Журналіст додав, що це доволі непогані суми, якщо порівнювати їх з середніми прибутками жителів Молдови.

Середня пенсія у Молдові складає приблизно 100 євро.

Середня зарплата становить 400 євро.

"Це доволі непогано – 20 євро в день. Якщо людина приходила 10 днів на мітинги, це вже 200 євро. Це пів місячної зарплати людини, яка працює", – зауважив Тхорик.

За його словами, таким "заробітком" користувалися люди, у яких немає ніяких інших прибутків.

"Знаходяться тисячі охочих за гроші покричати "Геть Майю Санду!"

Тхорик додав, що жителі Придністров'я заробляють приблизно 200 євро в місяць. У столиці Молдови – Кишиневі – середня зарплата станом на другу половину 2022 року становить 450 євро, тобто вдвічі більше, ніж на підконтрольній Росії території.

Однак в основному на мітинги до Кишинева привозять жителів з правобережної Молдови, які живуть на території, яку контролює конституційна влада. Навіть там знаходяться тисячі охочих приїхати й заробити на мітингах, покричавши: "Геть Майю Санду!",

– сказав журналіст.

Володимир Тхорик розповів про протести у Молдові: дивіться відео

Ситуація у Молдові: коротко