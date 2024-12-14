Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Хортицький вітер".

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Який вигляд сьогодні має Торецьк

Жахливі кадри Торецька зняли пілоти механізованого батальйону "Чорний Ворон". Попри важкі погодні умови захисники безперервно проводять розвідку в місті.

Засніжений, зруйнований окупантами, у вогні та кіптяві. Такий вигляд сьогодні має український Торецьк.

Ще одне місто на Донеччині, через яке проходить лінія фронту. І яке росіяни прийшли щоби "освободіть" та повністю зруйнували,

– наголосили в ОСУВ "Хортиця".

Зруйнований росіянами Торецьк / Фото 93 ОМБр "Холодний Яр"

Яка ситуація на Торецькому напрямку