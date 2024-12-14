Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Хортицький вітер".
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Який вигляд сьогодні має Торецьк
Жахливі кадри Торецька зняли пілоти механізованого батальйону "Чорний Ворон". Попри важкі погодні умови захисники безперервно проводять розвідку в місті.
Засніжений, зруйнований окупантами, у вогні та кіптяві. Такий вигляд сьогодні має український Торецьк.
Ще одне місто на Донеччині, через яке проходить лінія фронту. І яке росіяни прийшли щоби "освободіть" та повністю зруйнували,
– наголосили в ОСУВ "Хортиця".
Зруйнований росіянами Торецьк / Фото 93 ОМБр "Холодний Яр"
Яка ситуація на Торецькому напрямку
- У Генштабі ЗСУ 14 грудня повідомили, що Сили оборони на Торецькому напрямку відбили ще 5 штурмових дій агресора в районі міста Торецьк. Окупанти завдали авіаційних ударів 6 КАБами по районах Кримського та Петрівки.
- Напередодні речниця ОТУ "Луганськ" заявила, що в місті тривають бої буквально за кожен під'їзд, кожен поверх будинку. Анастасія Бобвнікова наголосила, українські захисники стримують окупантів і навіть за якесь просування агресор платить величезну ціну своїм особовим складом.
- Також речниця зазначала, що наразі неможливо сказати, яку частину Торецька контролюють Сили оборони, а яку – російські загарбники.