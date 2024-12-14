Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хортицкий ветер".

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Как сегодня выглядит Торецк

Ужасные кадры Торецка сняли пилоты механизированного батальона "Черный Ворон". Несмотря на тяжелые погодные условия защитники непрерывно проводят разведку в городе.

Заснеженный, разрушенный оккупантами, в огне и копоти. Такой вид сегодня имеет украинский Торецк.

Еще один город в Донецкой области, через который проходит линия фронта. И который россияне пришли, чтобы "освободить", и полностью разрушили,

– подчеркнули в ОСГВ "Хортица".

Разрушенный россиянами Торецк / Фото 93 ОМБр "Холодный Яр"

Какова ситуация на Торецком направлении