Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Хортицкий ветер".
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Как сегодня выглядит Торецк
Ужасные кадры Торецка сняли пилоты механизированного батальона "Черный Ворон". Несмотря на тяжелые погодные условия защитники непрерывно проводят разведку в городе.
Заснеженный, разрушенный оккупантами, в огне и копоти. Такой вид сегодня имеет украинский Торецк.
Еще один город в Донецкой области, через который проходит линия фронта. И который россияне пришли, чтобы "освободить", и полностью разрушили,
– подчеркнули в ОСГВ "Хортица".
Разрушенный россиянами Торецк / Фото 93 ОМБр "Холодный Яр"
Какова ситуация на Торецком направлении
- В Генштабе ВСУ 14 декабря сообщили, что Силы обороны на Торецком направлении отбили еще 5 штурмовых действий агрессора в районе города Торецк. Оккупанты нанесли авиационные удары 6 КАБами по районам Крымского и Петровки.
- Накануне пресс-секретарь ОТГ "Луганск" заявила, что в городе продолжаются бои буквально за каждый подъезд, каждый этаж дома. Анастасия Бобовникова подчеркнула, украинские защитники сдерживают оккупантов и даже за незначительное продвижение агрессор платит огромную цену своим личным составом.
- Также пресс-секретарь отмечала, что пока невозможно сказать, какую часть Торецка контролируют Силы обороны, а какую – российские захватчики.