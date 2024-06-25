Посягала на территорию Украины: пророссийский депутат из Румынии идет в президенты

Румынский сенатор Диана Шошоаке объявила о своем участии в президентских выборах в стране. Известно, что депутат возглавляет пророссийскую партию "SOS" и ранее неоднократно заявляла о претензиях на часть территории нашего государства.

Диана Шошоаке славится своими нецелесообразными высказываниями относительно Украины. Она неоднократно заявляла, что именно наше государство является агрессором, а теперь депутат намерена возглавить соседнюю страну.

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Диана Шошоаке идет в президенты Румынии

На совместном заседании обеих палат румынского парламента, одетая в военную форму, Диана Шошоаке анонсировала свое участие в президентских выборах в Румынии. По ее словам, это ее последнее выступление после избрания в Европарламент.

Отсюда, в этой военной форме, с гордостью и честью за то, что я служила своей стране в румынском парламенте, я еду в Европейский парламент и хочу, чтобы вы знали, что мы встретимся снова, потому что я выдвигаю свою кандидатуру на пост президента Румынии,

– сказала сенатор.

Пророссийская депутат, обращаясь к аудитории, также заявила, что научит "уважать женщин Румынии, ваших матерей, ваших жен, ваших сестер".

. Ультраправая сенатор является основательницей партии "SOS" и внефракционным депутатом в верхней палате (Сенате) парламента Румынии. Ранее она входила в правую популистскую партию AUR.

Напомним, в марте 2023 года Диана Шошоаке предложила законопроект о денонсации договора о добрососедстве и сотрудничестве Румынии и Украины. Она призвала Киев отдать Румынии исторические территории, на которых "проживают братья-румыны".