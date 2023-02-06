Об этом 24 Каналу рассказал депутат Одесского городского совета от партии "Европейская солидарность" Петр Обухов. По его словам, речь идет о представителях ОПЗЖ и "Партии Шария".

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Деятельность обеих политических сил в Украине окончательно запретили осенью 2022 года.

Зеленский лишил гражданства одесского депутата

Как отметил Обухов, к сожалению, сейчас нет юридических механизмов, позволяющих органам власти на местах самостоятельно исключать представителей этих бывших партий из местных советов.

Однако украинские власти предпринимают определенные шаги в этом направлении на самом высоком уровне.

"Президент Владимир Зеленский лишил гражданства тех политиков, которые получили российское гражданство. Среди них – и депутат Одесского городского совета от ОПЗЖ Виктор Баранский", – рассказал Обухов.

Кто такой Виктор Баранский Политик дважды избирался в Одесский горсовет. В 2020 году попал в горсовет в составе фракции ОПЗЖ. Баранский системно распространял антиукраинскую пропаганду. В частности, в 2017 году представитель ОПЗЖ запустил флешмоб "Я говорю по-русски", пытаясь показать, будто в Одессе притесняют русскоязычных.



Источник: Политик дважды избирался в Одесский горсовет. В 2020 году попал в горсовет в составе фракции ОПЗЖ. Баранский системно распространял антиукраинскую пропаганду. В частности, в 2017 году представитель ОПЗЖ запустил флешмоб "Я говорю по-русски", пытаясь показать, будто в Одессе притесняют русскоязычных.Источник: "Думская"

Пророссийские депутаты сбежали из Одессы

Депутат Одесского горсовета отметил, что пророссийские избранники в Одессе даже не ждали шагов украинской власти. Сторонники страны-агрессора решили самоустраниться от своих обязанностей, поскольку опасались своеобразных "персональных санкций" со стороны коллег по Одесскому горсовету.

Все пророссийские депутаты, которые ходили с красными флагами и принципиально разговаривали на русском языке, исчезли после 24 февраля. Они прекрасно понимали, что если придут в горсовет, то мы просто будем их бить,

– подчеркнул Обухов.

Он добавил, что эти пророссийские депутаты находятся за пределами Украины.

"Юридически они еще депутаты, но фактически их нет", – отметил депутат Одесского горсовета.

Петр Обухов рассказал о бегстве пророссийских депутатов из Одессы: смотрите видео

В Одесском горсовете стало меньше депутатов

Обухов отметил, что сейчас фактическая численность депутатов в Одесском горсовете снизилась.

"В общей сложности в Одесском горсовете – 64 депутата. Однако на последней сессии было 43 человека", – рассказал депутат.

Он добавил, что ранее в Одесский горсовет входили 18 представителей от ОПЗЖ и 6 членов "Партии Шария".

Очищение украинской власти: главное