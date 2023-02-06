Про це 24 Каналу розповів депутат Одеської міської ради від партії "Європейська солідарність" Петро Обухов. За його словами, йдеться про представників ОПЗЖ та "Партії Шарія".

Читайте також Більшість зрадники та навідники, – Давидюк сказав, що потрібно робити з нардепами ОПЗЖ

Діяльність обох політичних сил в Україні остаточно заборонили восени 2022 року.

Зеленський позбавив громадянства одеського депутата

Як зазначив Обухов, на жаль, зараз немає юридичних механізмів, які дозволяли б органам влади на місцях самостійно виключати представників цих колишніх партій з місцевих рад.

Однак українська влада робить певні кроки у цьому напрямку на найвищому рівні.

"Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства тих політиків, які отримали російське громадянство. Серед них – і депутат Одеської міської ради від ОПЗЖ Віктор Баранський", – розповів Обухов.

Хто такий Віктор Баранський Політик двічі обирався до Одеської міськради. У 2020 році потрапив до міськради у складі фракції ОПЗЖ. Баранський системно розповсюджував антиукраїнську пропаганду. Зокрема, у 2017 році представник ОПЗЖ запустив флешмоб "Я говорю по-русски", намагаючись показати, нібито в Одесі утискають російськомовних.



Джерело: Політик двічі обирався до Одеської міськради. У 2020 році потрапив до міськради у складі фракції ОПЗЖ. Баранський системно розповсюджував антиукраїнську пропаганду. Зокрема, у 2017 році представник ОПЗЖ запустив флешмоб "Я говорю по-русски", намагаючись показати, нібито в Одесі утискають російськомовних.Джерело: "Думська"

Проросійські депутати втекли з Одеси

Депутат Одеської міськради зауважив, що проросійські обранці в Одесі навіть не чекали кроків української влади. Прихильники країни-агресора вирішили самоусунутися від своїх обов'язків, оскільки остерігалися своєрідних "персональних санкцій" з боку колег по Одеській міськраді.

Усі ті проросійські депутати, які ходили з червоними прапорами та принципово розмовляли російською мовою, зникли після 24 лютого. Вони чудово розуміли, що якщо прийдуть до міськради, то ми просто будемо їх бити,

– наголосив Обухов.

Він додав, що ці проросійські депутати перебувають за межами України.

"Юридично вони ще депутати, але фактично їх немає", – зауважив депутат Одеської міськради.

Петро Обухов розповів про втечу проросійських депутатів з Одеси: дивіться відео

В Одеській міськраді поменшало депутатів

Обухов зазначив, що зараз фактична чисельність депутатів в Одеській міськраді зменшилася.

"Загалом в Одеській міськраді – 64 депутати. Однак на останній сесії було 43 людини", – розповів депутат.

Він додав, що раніше до Одеської міськради входили 18 представників від ОПЗЖ та 6 членів "Партії Шарія".

Очищення української влади: головне