Про це виданню повідомили джерела у правоохоронних органах. Зауважимо, що в Україні відбувається "чистка" посадовців.

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Кого позбавили громадянства

За інформацією РБК-Україна, громадянство України втратили:

Дмитро Табачник – колишній міністр освіти та науки

Віталій Захарченко – колишній міністр внутрішніх справ

Андрій Клюєв – колишній глава адміністрації президента

Олександр Якименко – колишній голова Служби безпеки України

Олександр Клименко – екс-міністр доходів та зборів

Ба більше, у списку присутні також депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев, окупант та колаборант Олександр Горбильов, а також Богдан Клюєв та Віталій Слаба.