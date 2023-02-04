Про це виданню повідомили джерела у правоохоронних органах. Зауважимо, що в Україні відбувається "чистка" посадовців.
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Кого позбавили громадянства
За інформацією РБК-Україна, громадянство України втратили:
- Дмитро Табачник – колишній міністр освіти та науки
- Віталій Захарченко – колишній міністр внутрішніх справ
- Андрій Клюєв – колишній глава адміністрації президента
- Олександр Якименко – колишній голова Служби безпеки України
- Олександр Клименко – екс-міністр доходів та зборів
Ба більше, у списку присутні також депутат Одеської міськради від ОПЗЖ Віктор Баранський, депутат Харківської облради від ОПЗЖ Микита Шенцев, окупант та колаборант Олександр Горбильов, а також Богдан Клюєв та Віталій Слаба.