Деятельность пророссийских политиков в Украине не менее опасна, чем внешний враг. Они разрушают наше государство изнутри, подрывая доверие к армии, тормозя мобилизацию и деморализуя украинский народ.

Создается парадокс: фронтовики готовы сражаться, а некоторые в тылу – играют в политику и избегают службы. Как отметил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала, это раскалывает общество.

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Как пророссийские политики разрушают Украину изнутри

Иван Тимочко отметил, что для многих военных болезненным является вопрос активизации пророссийских агентов в тылу, в частности среди представителей политической элиты. Они маскируются под "законность", но их действия вредят украинской армии: способствуют срыву мобилизации, продвигая абсурдные идеи.

Почему правоохранительные органы до сих пор не могут увидеть и вычислить это,

– подчеркнул он.

Например, председатель Совета резервистов критикует предложения изменить военную форму работникам в территориальных центрах комплектования. Часто эти люди – фронтовики, которые вчера были на передовой, и завтра снова могут туда вернутся. Но вместо поддержки армии некоторые политики придумывают ерунду, чтобы угодить тем, кто не хочет служить.

Иронично, что среди таких политиков многие имеют офицерские звания, но сами не желают проходить службу. Это создает тревожную тенденцию: те, кто на фронте, готовы бороться, а те, кто в тылу – выбирают политические игры. Такая безнаказанность только поощряет других нападать на военных, унижать их, обесценивать армию.

Это видит и Россия, которая, по мнению Тимочко, использует такую внутреннюю деструктивность как мотивацию усиливать обстрелы мирного населения. Кремль заинтересован в том, чтобы деморализовать украинское общество, разрушить первичное звено пополнения войска и создать иллюзию невозможности сопротивления.

"Они хотят быть в парламенте, сидеть у корыта. У них свои грехи перед Украиной, поэтому надеются таким образом себя отбелить, потому что их политическое прошлое – это негде клейма ставить. Но именно они, в случае поражения, первыми будут встречать Путина с хлебом и солью. Вопрос лишь в том, примет ли он их", – подчеркнул Тимочко.

Сейчас Россия наращивает наступательные действия, и Украина должна максимально консолидировать свои силы – человеческие, технологические, организационные. По словам Тимочко, это не означает повторять российскую тактику "мясных штурмов", но даже современные технологии требуют людей – операторов, техников, инженеров. Их надо готовить.

Проблема серьезная. Это не вопрос политических симпатий – это вопрос выживания. Если враг прорвет оборону, он уничтожит всех: и тех, кто защищался, и тех, кто уклонялся.

Украина – государство, которое признают на мировой арене. Мы истекаем кровью, но боремся. Мы далеко от той фазы, что можем проиграть,

– подчеркнул Иван Тимочко.

Впрочем, Россия делает все, чтобы это поражение приблизить. И пользуется для этого каждым "полезным идиотом" внутри Украины. Это может быть неосведомленность или сознательная работа за деньги, но это дело правоохранителей, которые должны расследовать, реагировать и действовать.

Дискредитация армии сверху ведет к нападениям на военных в тылу. Об этом должны говорить все. Внутреннее состояние Украины напрямую влияет на ситуацию на фронте. Чем больше украинцев готовы защищаться, тем менее охотно Россия атакует. И наоборот.