Пророссийские силы в Украине: как Москва воплощает свои коварные планы

Работая по "кремлевским методичкам", пророссийские силы в Украине пытаются смешивать правду с фейками, создавать полярные точки зрения в украинском обществе.

Они также стремятся заставить рядового украинца усомниться в проевропейском векторе Украины. Об этом в комментарии 24 каналу рассказал политолог Максим Джигун.

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Информация "серой окраски"

Максим Джигун отметил, что это абсолютная практика, которая наблюдается в российских СМИ, когда пропагандисты пытаются смешивать, казалось бы, какие-то откровенные факты с абсолютными манипуляциями.

Это создает информацию "серой окраски", которая является и правдой, и не откровенной ложью, что очень опасно с точки зрения того, что вызывает всевозможные противостояния внутри государства и размывает границы правды,

– подчеркнул политолог.

По словам эксперта, в эпохе постправды, когда подача и способ информации имеют гораздо большее влияние, чем сами факты, это несет глобальную опасность. И этим манипулируют пророссийские силы.

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Вопросы языка

Например, уточнил он, манипулируют вопросом языка. Ведь на востоке Украины – это один из ключевых факторов для того, чтобы "эти пророссийские силы проходили дальше к высшим эшелонам власти и пытались мнимо бороться за права русскоязычных".

Эксперт подчеркнул, что вторжение во многие страны мира, особенно в государства восточного европейского региона со стороны России, происходило не в последнюю очередь на основе языковой политики.



Политолог Максим Джигун / Фото из фейсбука политолога

Угрозы России

Следующая тема, которой удачно манипулируют пророссийские силы, – вопрос НАТО и европейской интеграции Украины, добавил эксперт.

То есть, вещи, которые напрямую угрожают России и делают ее слабее в своем влиянии на Украину. В первую очередь эти силы активизируются пророссийским фактором. И в этом глобальная и, по моему мнению, одна из главных опасностей, которая сейчас есть в Украине,

– пояснил Джигун.

Кроме того, пророссийские силы влияют на экономическую и энергетическую украинскую безопасность и способность. Сколько бы Украина ни пыталась бороться с проявлениями поощрения к так называемой "газовой игле" со стороны России, пока оттуда сбежать не удалось.

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С одной стороны, на это есть объективные причины. А именно – невозможность перейти на альтернативные виды энергетики и развивать их. С другой стороны – из-за российского влияния, которое наблюдается в виде разнообразных призывов, скидок, предложений о продолжении сотрудничества и остальных вещей.

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