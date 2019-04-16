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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В НОТР-ДАМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАДЕЖДА САВЧЕНКО
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      Пророссийские боевики обстреляли жилые дома на Луганщине: фото

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      Пророссийские боевики обстреляли жилые дома на Луганщине
      Пророссийские боевики обстреляли жилые дома на Луганщине / npu.gov.ua

      Оккупанты обстреляли прифронтовые районы Луганщины. В результате обстрела города Золотое-4 Попаснянского района были повреждены три частных дома.

      В полиции сообщили, что дома повреждены на улицах Студенческой и Нахимова.

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      Правоохранители факт обстрела квалифицировали как террористический акт.

      війна на донбасі луганщина золоте-4 бойовики росія обстріл житлові будинки
      На месте обстрела работают правоохранители

      війна на донбасі луганщина обстріл житлові будинки поліція росія окупанти
      Поврежденный дом в результате обстрела оккупантов

      15 апреля оккупационные войска России 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. В то же время, бойцам удалось дать жесткий ответ на обстрелы оккупантов и уничтожить шестерых пророссийских боевиков.

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      Теги: Украина – Россия Новости Украины Война на Донбассе Новости Луганска Полиция
      Источник: 24 канал
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