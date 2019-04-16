Пророссийские боевики обстреляли жилые дома на Луганщине: фото
Оккупанты обстреляли прифронтовые районы Луганщины. В результате обстрела города Золотое-4 Попаснянского района были повреждены три частных дома.
В полиции сообщили, что дома повреждены на улицах Студенческой и Нахимова.
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Правоохранители факт обстрела квалифицировали как террористический акт.
На месте обстрела работают правоохранители
Поврежденный дом в результате обстрела оккупантов
15 апреля оккупационные войска России 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. В то же время, бойцам удалось дать жесткий ответ на обстрелы оккупантов и уничтожить шестерых пророссийских боевиков.
Источник: 24 канал
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