Пророссийские боевики обстреляли жилые дома на Луганщине: фото

Оккупанты обстреляли прифронтовые районы Луганщины. В результате обстрела города Золотое-4 Попаснянского района были повреждены три частных дома.

В полиции сообщили, что дома повреждены на улицах Студенческой и Нахимова.

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Правоохранители факт обстрела квалифицировали как террористический акт.



На месте обстрела работают правоохранители



Поврежденный дом в результате обстрела оккупантов

15 апреля оккупационные войска России 12 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. К счастью, потерь среди украинских защитников нет. В то же время, бойцам удалось дать жесткий ответ на обстрелы оккупантов и уничтожить шестерых пророссийских боевиков.