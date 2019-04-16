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      Проросійські бойовики обстріляли житлові будинки на Луганщині: фото

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      Проросійські бойовики обстріляли житлові будинки на Луганщині
      Проросійські бойовики обстріляли житлові будинки на Луганщині / npu.gov.ua

      Окупанти обстріляли прифронтові райони Луганщини. Унаслідок обстрілу міста Золоте-4 Попаснянського району було пошкоджено три приватні будинки.

      У поліції повідомили, що будинки пошкоджені на вулицях Студентській та Нахімова.

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      Правоохоронці факт обстрілу кваліфікувала як терористичний акт.

      війна на донбасі луганщина золоте-4 бойовики росія обстріл житлові будинки
      На місці обстрілу працюють правоохоронці

      війна на донбасі луганщина обстріл житлові будинки поліція росія окупанти
      Пошкоджений будинок унаслідок обстрілу окупантів

      15 квітня окупаційні війська Росії 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. На щастя, втрат серед українських захисників немає. Водночас, бійцям вдалося дати жорстку відповідь на обстріли окупантів і знищити шістьох проросійських бойовиків.

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      Теги: Новини України Поліція Війна на Донбасі Новини Луганська Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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