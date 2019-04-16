Проросійські бойовики обстріляли житлові будинки на Луганщині: фото
Окупанти обстріляли прифронтові райони Луганщини. Унаслідок обстрілу міста Золоте-4 Попаснянського району було пошкоджено три приватні будинки.
У поліції повідомили, що будинки пошкоджені на вулицях Студентській та Нахімова.
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Правоохоронці факт обстрілу кваліфікувала як терористичний акт.
На місці обстрілу працюють правоохоронці
Пошкоджений будинок унаслідок обстрілу окупантів
15 квітня окупаційні війська Росії 12 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі. На щастя, втрат серед українських захисників немає. Водночас, бійцям вдалося дати жорстку відповідь на обстріли окупантів і знищити шістьох проросійських бойовиків.
Джерело: 24 канал
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