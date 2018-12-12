Пророссийские оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов
На Донбассе пророссийские боевики в течение текущих суток 7 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, обошлось без жертв с украинской стороны.
Об этом информирует штаб ООС.
Читайте также: Ударили из всех калибров: оккупант подло "поздравил" украинских бойцов с Днем сухопутных войск
Враг открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра по позициям Объединенных сил близ поселка Крымское, что на Луганском направлении и населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении,
– говорится в сводке.
Известно, что враг также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе Авдеевки, Старогнатовки, Тарамчука.
К счастью, потерь среди украинских бойцов нет.
Напомним, за предыдущие сутки, 11 декабря, украинским защитникам удалось обезвредить одного боевика, еще 5 получили ранения.
Выбор редакции
-
Пикантные сцены и признания: актеры фильма "Секс и ничего личного" рассказали детали съемоксегодня , 19:35
-
Продается все: символика пророссийских боевиков в мировых магазинах и как ее оттуда убратьсегодня , 19:00
-
Украинские моряки в плену РФ: капитан "Бердянска" взял всю ответственность на себясегодня , 17:56