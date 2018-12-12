Пророссийские оккупанты на Донбассе обстреляли украинские позиции из запрещенных минометов

На Донбассе пророссийские боевики в течение текущих суток 7 раз нарушили режим прекращения огня. К счастью, обошлось без жертв с украинской стороны.

Об этом информирует штаб ООС.

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Враг открывал огонь из минометов калибра 82 миллиметра по позициям Объединенных сил близ поселка Крымское, что на Луганском направлении и населенного пункта Чермалык на Мариупольском направлении,

– говорится в сводке.

Известно, что враг также вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на Донецком направлении в районе Авдеевки, Старогнатовки, Тарамчука.

К счастью, потерь среди украинских бойцов нет.

Напомним, за предыдущие сутки, 11 декабря, украинским защитникам удалось обезвредить одного боевика, еще 5 получили ранения.