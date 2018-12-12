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      Ударили из всех калибров: оккупант подло "поздравил" украинских бойцов с Днем сухопутных войск

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      Минометы, гранатометы и пулеметы. Так боевики "поздравили" украинских военных с Днем сухопутных войск Украины. Видимо, надеялись, что наши армейцы расслабились, однако враг получил достойный отпор и понес потери.

      В грязи и лужах встречает украинская пехота свой праздник – День сухопутных войск Украины – под оккупированной Горловкой.

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      Однако никто не жалуется, ситуация привычная. Да и вообще, на передовой праздник – это явление очень условное.

      День за днем, ночь за ночью... Теряешься здесь. Даже не знаешь, какой день недели,
      – поделился мнениями военнослужащий ВСУ Виктор.

      Немного испортил праздник враг, который накануне, 11 декабря, среди бела дня начал бить со всех калибров.

      війна на донбасі вирви від гранатомета

      Воронка от гранатомета

      Таких воронок от автоматического гранатомета здесь немало. И это не меньше, чем вчера стреляли боевики. Начали с РПГ, потом –минометы, с АГС работали", – рассказал военнослужащий ВСУ "Кокос".

      Обстрел начался, что характерно, посреди дня, а не ночью, как обычно. Вражеские мины ложились, как по позициям, так и по самому селу. Украинским бойцам пришлось отвечать.

      Мы начали обстрел их из своих пулеметов, подключили гранатометы. И их вражеские точки заставили замолчать. Я думаю, что враг, по тому, как мы нанесли им удар, понес потери,
      – рассказал военнослужащий ВСУ "Дядя Саша".

      Однако враг не унимался и 12 ноября. "Потому что День сухопутных войск ВСУ", – добавил "Дядя Саша".

      Однако украинской пехоте уже не привыкать к провокациям врага. Возможно, они менее распиаренные, чем другие рода войск. У них нет своих полосатых футболок, им все равно, какого цвета берет. Они просто делают свою работу.

      Точку в войне всегда ставила пехота. Потому что, как говорится, флаг Победы – только пехота,
      – подчеркнул боец "Дядя Саша".

      В Зайцево не было праздничного парада и наград. Украинские пехотинцы, как и всегда, будут сменять друг друга на дежурствах и браться за оружие и защищать свою страну.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Оружие Операция Объединенных сил Вооруженные силы Украины Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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